Советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями пройдут обучение в МДЦ «Артек»

Влада Некрасова

Будущие советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями пройдут обучение в «Артеке». Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» рассказала руководитель управления организационно-методической работы Международного детского центра «Артек» Анна Акунина.

Она сообщила, что программа будет реализована в онлайн-формате и очно в «Артеке».

«Наша задача – обучить 2500 человек в период с марта по сентябрь, чтобы уже в начале нового учебного года специалисты разработали не только рабочие программы воспитательной деятельности в общеобразовательных организациях, но и совместно с экспертами подготовили планы мероприятий на каждый день, на каждый месяц и 2021/22 учебный год», – отметила Анна Акунина.

Кроме того, эксперты «Артека» будут осуществлять оценку качества реализации программы: выезжать в регионы, оценивать ее эффективность и при необходимости вносить корректировки.

Должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями будет введена в штатное расписание школ десяти пилотных регионов России с 1 марта.

Отбор кандидатов проводят Минпросвещения России и Российское движение школьников.

В пилотном проекте принимают участие десять регионов: Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ставропольский край и Севастополь.