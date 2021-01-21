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Современные технологии дополнят традиционный образовательный процесс

Современные технологии дополнят традиционный образовательный процесс

Современные цифровые технологии позволят обеспечить индивидуализацию образовательного процесса и создавать метапредметные связи. Об этом в эфире программы «Родительский вопрос» радио «Комсомольская правда» заявила и. о. директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО) Людмила Бокова.

Она отметила, что одно из требований современного образовательного процесса – формирование метапредметных связей.

«Мы должны использовать в своей работе современные достижения», – подчеркнула Людмила Бокова.

И. о. директора ФИЦТО напомнила, что дистанционные технологии, которые также используют педагоги и ученики, позволяют индивидуализировать обучение, дают возможность детям с особенностями здоровья получать качественное образование.

«Очень важен верифицированный контент, которым могут воспользоваться учителя», – подчеркнула Людмила Бокова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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