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Старшеклассники смогут принять участие в олимпиаде Пятигорского государственного университета

Старшеклассники смогут принять участие в олимпиаде Пятигорского государственного университета

Пятигорский государственный университет приглашает старшеклассников принять участие в олимпиаде по нескольким предметам: по иностранным языкам, литературе, обществознанию, истории, информатике и ИКТ, математике, физике и биологии. Об этом сообщает пресс-служба вуза. 

«Основными целями и задачами олимпиады старшеклассников являются выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки и развития одаренных детей, распространение и популяризация научных знаний, привлечение талантливой молодежи к обучению в учреждениях высшего образования», – отмечается в информационном релизе. 

Олимпиада будет проводиться в очном формате с 1 марта по 30 апреля на двух площадках – в Пятигорском государственном университете и в его филиале в городе Новороссийске. Победители, призеры и участники получат льготы при поступлении в вуз. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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