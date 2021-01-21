Студенты создали видеоигру «Убей политиков из „Альтернативы для Германии“»

Алексей Вольцев

Студенты Лейпцигской высшей школы технологии, экономики и культуры выпустили видеоигру, где убивают политиков из оппозиционной «Альтернативы для Германии».

В игре, которая имеет несколько уровней сложности, пользователь должен сбивать оппозиционных политиков ракетой. За это он получает очки. По данным jungefreiheit.de, видеоигра была создана студентами кафедры программной инженерии факультета компьютерных наук Лейпцигской высшей школы технологии, экономики и культуры в качестве экзаменационной работы.

В качестве жертв виртуальной ракетной атаки были выбраны лидер парламентской группы «Альтернтивы для Германии» бундестага Александр Гауланд, заместитель председателя «АдГ» Беатрикс фон Шторх и глава «АдГ» в Тюрингии Бьерн Хёке. В партии уже заявили, что с ужасом восприняли инициативу студентов.

«Компьютерная игра бесчеловечна и несовместима с демократическими принципами университетов. Возмутительно, что эта прославляющая насилие игра была признана предэкзаменационной работой. Если обвинения подтвердятся, отстранение ответственного учителя неизбежно», — заявил представитель «АдГ» Йорг Урбан.

В свою очередь пресс-секретарь Лейпцигской высшей школы отделался дежурной фразой, что по данному факту начата проверка.