Свободы слова в США больше нет: Россия больше не будет мириться с беспределом американских IT-компаний

Вадим Карасев

Весенняя сессия Государственной думы РФ началась с обсуждения выборов в США, этому была посвящена большая часть речи председателя Госдумы Вячеслава Володина. По его мнению, американская избирательная система неподконтрольна обществу, поэтому США не имеют права что-либо навязывать другим странам, а также "вмешиваться в их избирательные кампании". Вячеслав Володин также отметил, что нужно сделать все, чтобы заставить американские IT-компании работать только в рамках российского законодательства. Дмитрий Лекух — о речи спикера Госдумы и новых трендах в отечественной парламентской дипломатии.



Нужно отдать должное, вчерашняя речь спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина на открытии весенней сессии получилась не просто, что называется, "огненной", но еще и некоторым образом переломной. Нет, не то чтобы избирательную систему США до того так жестко не критиковали, как и вообще всю нынешнюю внутриполитическую движуху в еще совсем, казалось бы, недавно, "образцовой демократии", выросшей, как чудное дерево под сияющим градом на холме.

Эксперты из числа тех, кто не находится на содержании у американского же внешнеполитического ведомства или еще каких-либо аффилированных с ним структур, зачастую критиковали и пожестче. Просто впервые это прозвучало на таком уровне: от серьезного официального лица страны, конечно, с куда более слабой экономикой, но вполне сравнимой на стратегическом военно-политическом пространстве.

Тут все же довольно просто: Вячеслав Володин суть по должности одно из тех лиц, которые даже в курилке с мужиками "так просто" говорить не могут, а только от лица Российской Федерации. А уж во вступительной речи на открытии весенней сессии Государственной думы РФ…

К самому Вячеславу Викторовичу, в зависимости от политических предпочтений, можно относиться как угодно, дело тут совершенно не в этом. Просто невозможно не признавать, что это один из самых, что называется, "системных" политиков Российской Федерации. И верить в то, что подобного рода революционные, в общем-то, для нашей современной политики заявления были его исключительной личной инициативой и вообще "художественной самодеятельностью", — этого себе позволить даже самый убежденный либерал не может.

Потому как это, извините, просто свои собственные интеллектуальные способности не уважать. А говорил спикер российской Госдумы, особенно о роли американских IT-гигантов, вещи довольно жесткие. Это надо цитировать.

Коллеги, вдумайтесь еще раз, что произошло. Действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев, его сторонников, лишили фундаментального права — свободы слова.



Везде участники несанкционированных политических акций назывались Вашингтоном борцами за свободу и демократию. Когда все то же самое произошло в самих Соединенных Штатах, они назвали этих людей внутренними террористами, которым грозит по 15–20 лет тюрьмы. Вот это и будут настоящие политические заключенные. Давайте называть вещи своими именами.

И, что тоже несколько внове для наших прежних трендов, в том числе в области парламентской дипломатии, это были уже не просто декларации и слова, но и слова, — люди, имеющие некоторый управленческий опыт, меня поймут — сопровождавшиеся конкретными "поручениями", например, тому же Комитету по международным делам.



Налицо формирование повестки, которая демонстрирует, что российская дипломатия больше не собирается действовать исключительно реактивно. Собственно говоря, это не просто очередная текущая резолюция и рабочее поручение Комитету по международным делам. Это коренной слом тренда в текущей российской международной политике — который, кстати, вполне предсказывался более или менее прагматически понимающими ситуацию экспертами.

Да, пока "шатать тему" начинаем на уровне парламентской дипломатии, что вполне разумно, объяснимо и прагматично, ибо у нее по существующим правилам чуть больше развязаны руки. А мы, судя по всему, намерены, даже переводя внешний контур в новый, не только "глухой оборонительный" режим во взаимоотношениях с коллективным Западом, эти "правила игры" хоть в какой-нибудь степени сохранить. Что также выглядит вполне прагматично: мы не революционеры, а консерваторы, в конце-то концов.

Коснулся в своем выступлении, кстати, Вячеслав Викторович и нашего, Господи прости, бывшего "берлинского пациента", а теперь грустного постояльца знаменитой "Матросской Тишины" Алексея Навального: раз уж пошли такие заплывы, то и тут было бы предельно странно по этому поводу не высказаться.

К тому же позиция эта также весьма рациональна и вполне доступна к пониманию: "Наша задача — не допустить иностранного вмешательства, кто бы здесь ни проводил политику, страну надо защищать", — сказал Володин. И если Навальный сам себя проявил в качестве хренового, надо отдать должное, но таки "содержанта" иностранных спецслужб и иных политических структур третьих стран, то он сам себя тем самым из российской политики и выпилил, и тут Вячеславу Викторовичу трудно что-то возразить.

Просто, как полагает спикер Госдумы, если человек получает зарубежное финансирование, то вполне разумно и то, что, цитируем, "нечего ему делать ни в каких органах власти". Хотя бы потому, что такая деятельность не имеет ничего общего с представлением интересов граждан в разных органах власти. И я лично даже не представляю, как с этим можно спорить, используя логику, честно так говоря.