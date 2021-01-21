Травля в школе, модельное прошлое, брак и две сорванных помолвки: яркие главы из жизни Светланы Ходченковой

Вадим Карасев

Сегодня свой день рождения празднует Светлана Ходченкова, которую часто называют одной из самых красивых актрис российского кинематографа. Высокой, стройной блондинке с послужным списком в почти 100 различных работ в кино и на телевидении исполняется 38 лет. В фильмах и сериалах Светлана в самом начале свой карьеры в основном олицетворяла исконно русских женщин (именно этот типаж в ней когда-то разглядел ее первый кинорежиссер Станислав Говорухин, снявший ее в своей картине "Благословите женщину"), а потом значительно расширила свой актерский арсенал до самых разноплановых персонажей. При этом жизнь Ходченковой могла бы сложиться совершенно иначе. Из-за неуверенности в себе, которую будущей звезде внушили одноклассники, она даже и не помышляла о карьере актрисы. Но однажды решила наконец побороть комплексы, обратившись в модельное агентство Вячеслава Зайцева, где сделала большие успехи. Об этих и других интересных главах биографии Ходченковой и ее запутанной личной жизни NEWSTES.RU и расскажет в новом материале.

Бедное детство и травля в школе

Светлана Ходченкова родилась в Москве в простой семье с довольно скромными доходами. Когда маленькой Свете было всего два года, ее родители разошлись, и девочка осталась жить с матерью. Отец никак не участвовал в жизни будущей звезды и не выделял ни копейки бывшей жене на воспитание дочери.





Светлана Ходченкова в детстве

Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, мама Светланы Татьяна вместе с ней переехала жить в подмосковный Железнодорожный. Здесь Татьяна без чьей-либо помощи поднимала дочь на ноги. Женщина не боялась грязной и тяжелой работы: чтобы приносить деньги в семью, она подрабатывала маляром на стройке, уборщицей и дворником. Маленькая Света часто помогала маме мыть подъезды, поэтому с самого детства знала цену деньгам.





Ходченкова не доставляла маме проблем: она хорошо училась в школе и активно участвовала в общественной жизни. Мама поощряла успехи дочери и хотела дать ей хорошее образование, поэтому в старших классах перевела ее в муниципальный лицей. Смена школы обернулась для Светланы настоящим испытанием: если учителям скромная и смышленая девушка сразу же понравилась, то одноклассники приняли ее очень холодно.

Учениками лицея в основном были дети из обеспеченных семей, которые устроили Ходченковой настоящую травлю. Из-за постоянных подколок одноклассников у Светланы развилась куча комплексов: она была убеждена, что растет гадким утенком, и тогда даже в самых смелых мечтах не допускала, что когда-то станет звездой российского кинематографа и даже будет сниматься в Голливуде.





Работа моделью в Японии

Чтобы побороть неуверенность в себе, в старших классах Светлана Ходченкова подала анкету в модельную школу модельера Вячеслава Зайцева. Хорошие вводные данные — рост 180 сантиметров, стройная фигура, длинные волосы и типично славянский типаж — помогли будущей звезде без особого труда пройти кастинг.

Сначала Светлану приняли на модельные курсы, где она освоила азы профессии, после окончания которых уже официально предложили продолжить карьеру в агентстве. Еще в годы учебы в лицее Ходченкова по контракту улетела работать в Японию.





Светлана Ходченкова в подростковом возрасте

Полгода Светлана трудилась моделью в чужой стране и вернулась на родину с приличным на тот момент заработком — суммой в тысячу долларов. На эти деньги будущая звезда осуществила мечту своей мамы: она потратила зарплату на установку домашнего телефона в их квартире. В своих интервью Ходченкова вспоминала, что мама осталась в восторге от такого подарка дочери и первое время от переполняющих эмоций чуть ли не целовала кнопки телефонного аппарата.

Однако даже перспектива хорошего и стабильного заработка не удержала Светлану в профессии. Как утверждают СМИ, девушка начала получать предложения об оказании интимных услуг от состоятельных и влиятельных поклонников, из-за чего решила уйти из бизнеса.





Муза Говорухина

После окончания школы в 2000 году и ухода из модельного бизнеса Светлана Ходченкова долго не могла себя найти. В детстве она мечтала стать врачом, однако в старших классах поняла, что вряд ли поступит в вуз, ведь биология и химия были не самыми любимыми ее предметами.

Тогда по совету мамы Светлана поступила в Институт мировой экономики — женщина хотела, чтобы дочь освоила серьезную и надежную профессию. Очень скоро учеба Ходченковой наскучила, и она ушла из университета, не дождавшись даже первой сессии. С экономикой у Светланы не сложилось, и тогда она перевелась на факультет рекламы, однако и там задержалась ненадолго.





Девушка чувствовала в себе творческий потенциал. Реализовывать его Светлана решила на актерских курсах при Щукинском театральном училище, после окончания которых поступила в тот же вуз на курс к Михаилу Борисову. При этом Ходченкова была единственной успешно прошедшей вступительные испытания ученицей из всей подготовительной группы.

Вдруг что-то щелкнуло: "Хочу быть актрисой!". Пошла и поступила на курсы при Щукинском училище. Маме, кстати, ничего не сказала. Так в результате из всей группы в училище приняли меня одну! Никогда не думала, что так легко, без блата, без больших денег можно взять и поступить в театральный институт. Не верила в свое счастье до тех пор, пока не получила студенческий билет,— рассказывала Ходченкова о начале актерской карьеры в интервью "Российской газете".





Светлана Ходченкова с бабушкой

Уже на первом году обучения Светлану заметил известный советский и российский кинорежиссер Станислав Говорухин. Он тогда подыскивал актрису для своей новой картины "Благословите женщину" и сразу же разглядел в Ходченковой нужный типаж. К слову, тогда на руку начинающей актрисе сыграло то, что на фоне стресса она заметно набрала вес. Вопреки распространенному мнению, Ходченкову никто не заставлял поправляться ради роли: напротив, уже в процессе съемок картины Светлана начала естественным путем, без всяких диет, возвращаться в привычную форму.





Светлана Ходченкова в фильме "Благословите женщину"

Партнером Ходченковой по ее дебютной картине стал уже широко известный на тот момент актер Александр Балуев. Кстати, в "Благословите женщину" Светлана впервые предстала обнаженной (кто не помнит те самые кадры, где актриса выходит из моря). С того момента таких смелых экспериментов на съемочной площадке Ходченкова себе больше не позволяла.

Мне, конечно, повезло. Студентка первого курса попала на главную роль к самому Говорухину! Честно говоря, до сих пор не верю, что все так случилось. Я была сильно зажата, боялась. Помню, сижу у Говорухина в кабинете, и вдруг заходит Александр Балуев. Я из себя "здравствуйте" еле-еле выдавила,— вспоминала свой опыт съемок в первой картине актриса в интервью "Российской газете".





Александр Балуев и Светлана Ходченкова в фильме "Благословите женщину"

После выхода "Благословите женщину" на экраны Светлана Ходченкова, которая на тот момент еще была студенткой "Щуки", вмиг стала восходящей звездой российского кинематографа. По слухам, преподаватели часто ставили талантливой и уже громко заявившей о себе студентке "автоматы", из-за чего одногруппники якобы ее недолюбливали.

Уже после получения диплома в 2005 году Станислав Говорухин пригласил Светлану Ходченкову сняться в еще одной его картине под названием "Не хлебом единым" (забегая вперед, скажем, что актриса была также задействована в картине режиссера "Конец прекрасной эпохи" и его самой последней работе — сериале "Годунов").





Светлана Ходченкова в фильме "Благословите женщину"

Партнером же Ходченковой по картине "Не хлебом единым" стал актер Виктор Сухоруков. В беседе с журналистами он отмечал, что Говорухин был буквально очарован Ходченковой и заметно выделял ее на фоне остальных. По словам Сухорукова, режиссер даже не дал ему ни разу поцеловать Светлану в кадре, которая по сюжету картины играла его жену.

Факт остается фактом: Станислав Говорухин действительно открыл Ходченкову для российского кинематографа, и после участия в двух его лентах предложения на актрису посыпались как из рога изобилия. Сначала восходящая звезда начала активно сниматься в сериалах, а потом и появляться в полнометражных фильмах, среди которых можно выделить "Нулевой километр", "Любовь в большом городе", "Служебный роман. Наше время", "Метро", "Кровавая леди Батори", "Викинг" и другие картины. Всего же в послужном списке Ходченковой около 100 работ в кино и на телевидении.





Голливудские проекты

Светлана Ходченкова — одна из немногих звезд российского кинематографа, которая зарекомендовала себя не только в родной стране, но и в Голливуде. Первым проектом актрисы на Западе стал детективный триллер шведского режиссера Томаса Альфредсона "Шпион, выйди вон!", в котором Светлана сыграла русскую разведчицу по имени Ирина.





Светлана Ходченкова в фильме "Шпион, выйди вон!"

Съемки фильма, который вышел на экраны в 2011 году, проходили на Британских островах, а партнерами Ходченковой по площадке стали не только такие голливудские звезды, как Гари Олдман, Бенедикт Камбербэтч и Том Харди, но и ее соотечественник Константин Хабенский. Особенно тесно Светлане пришлось поработать с Харди: они вместе снимались в постельной сцене. Уже после съемок актриса призналась, что ей было максимально комфортно в этот момент, а также восхитилась способностью Тома к перевоплощению в кадре.

Не было стеснения. Все понимали, для чего мы тут собрались. Я, наверное, в первый раз увидела, как человек меняется в кадре. У него другая походка, движения, жесты, а ему просто линзы поменяли и прическу. В жизни же Харди такой пацан-пацан и по-человечески приятный,— вспомнила Ходченкова о съемках в интервью РИА "Новости".





Светлана Ходченкова в фильме "Шпион, выйди вон!"

Новое предложение от голливудских продюсеров поступило Светлане всего через несколько лет после ее дебюта на Западе. В 2013 году Ходченкова снялась в блокбастере "Росомаха: Бессмертный", где ее главным коллегой стал Хью Джекман.





Светлана Ходченкова в фильме "Росомаха: Бессмертный"

Примечательно, что ради съемок в картине Светлане много лет спустя пришлось вернуться в Японию, где она когда-то начинала свою модельную карьеру. Большая часть актеров, задействованных в фильме, оказались японцами, но былой опыт работы на чужбине помог Ходченковой без проблем найти общий язык с иностранными коллегами.





Светлана Ходченкова в фильме "Росомаха: Бессмертный"

В очередной части "Росомахи" Ходченкова воплотила на экране злодейку Гадюку в обтягивающем зеленом костюме из латекса. Дерзкий образ Светланы оценили многие фанаты супергеройских фильмов: некоторые ценители жанра даже пришли к мнению, что героиня Светланы круче известной всем Женщины-кошки.





Светлана Ходченкова и Хью Джекман в фильме "Росомаха: Бессмертный"

Брак с Владимиром Яглычем

Со своим будущим мужем Владимиром Яглычем Светлана Ходченкова познакомилась еще во время учебы в театральном вузе: он был на курс старше восходящей звезды. Однако их роман закрутился только через несколько лет. Свела Светлану и Владимира съемочная площадка: сначала они вместе снимались в сериале "Карусель", а потом и в сериале "Моя Пречистенка".

В своих интервью Светлана признавалась, что Владимир начал оказывать ей знаки внимания еще на съемках "Карусели", однако она долго не понимала его намеков. Более конкретно о своих чувствах Яглыч заявил уже на их с Ходченковой свидании. Тогда он позвал актрису в ресторан под предлогом отпраздновать премьеру "Карусели". Владимиру быстро удалось очаровать Светлану, и вскоре они начали встречаться.





Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч

Меньше чем через год после начала романа Владимир Яглыч сделал Ходченковой предложение руки и сердца, на которое она, недолго раздумывая, ответила согласием. В 2005 году влюбленные сыграли свадьбу. Со стороны брак Яглыча и Ходченковой казался идеальным, а многие называли их одной из самых красивых пар российского кинематографа. Журналистов в личную жизнь пара не пускала, поэтому новость об их разводе в 2010 году стала для поклонников полной неожиданностью.

По слухам, брак Светланы и Владимира разрушила его патологическая ревность: Ходченковой даже неоднократно приходилось отказываться от некоторых излишне откровенных сцен в кино, чтобы не вызвать гнев мужа. В прессе также поговаривали, что Владимир якобы завидовал успеху жены, изменял и даже поднимал на нее руку. Эти слухи Яглыч опровергал, называя себя просто очень ревнивым человеком.

Решение принимали вместе. Мы поняли, что однажды просто поубиваем друг друга,— приводит слова Яглыча о разводе с Ходченковой журнал Starhit.





Сама же Светлана после развода с Владимиром от каких-либо комментариев на эту тему в своих интервью воздерживалась.

Две сорванных помолвки

Буквально через год после развода с Владимиром Яглычем Светлана Ходченкова нашла утешение в объятиях нового избранника — руководителя рекламного агентства Георгия Петришина. Влюбленные часто появлялись на публике вместе и выглядели абсолютно счастливыми, а буквально через год после начала романа в прессе поползли первые слухи об их помолвке.





Георгий Петришин и Светлана Ходченкова

Официально же предложение руки и сердца возлюбленной Петришин сделал только в 2015 году. Он встал перед Светланой на колено прямо на сцене после окончания спектакля, в котором играла Ходченкова. Романтичные кадры, сделанные в тот день изумленными зрителями, вмиг облетели интернет: тогда растроганная до слез актриса, конечно же, ответила возлюбленному "да".





Влюбленные начали активно готовиться к пышной свадьбе, на которой должен был собраться весь кинематографический бомонд. Однако всего за месяц до торжества стало известно, что Светлана и Георгий неожиданно расстались. Слухи о причинах их разрыва ходили самые разные: одни говорили, что пара не смогла пережить старую ссору, другие — что в последнее время Петришин был сильно загружен работой и уделял Ходченковой мало внимания, а третьи утверждали, что молодой человек буквально задушил невесту ревностью и контролировал каждый ее шаг.

Как бы там ни было, но тогда Светлана и Георгий поставили в своих отношениях точку — однако, как выяснилось потом, это была лишь запятая. При этом, прежде чем сойтись, Ходченкова и Петришин попробовали найти свое счастье в отношениях с другими людьми.





В прессе поговаривали, что сначала новым избранником Светланы стал ее коллега Дмитрий Малашенко, а потом приписывали ей роман с ортопедом и бизнесменом Кириллом Маслиевым. За Петришиным же после расставания с Ходченковой пошла слава настоящего любителя девушек с исключительно звездными фамилиями: в разное время у него, по слухам, были романы с Викторией Дайнеко, Настей Задорожной и Ритой Дакотой. Забегая вперед, скажем, что нынешняя возлюбленная Георгия также известна в широких кругах: это модель Алеся Кафельникова.





Алеся Кафельникова и Георгий Петришин

В 2018 году Светлана и Георгий решили дать своим отношениям второй шанс, однако уже не так сильно афишировали свои отношения в прессе, по всей видимости, руководствуясь принципом "счастье любит тишину". Вскоре после воссоединения Петришин второй раз сделал возлюбленной предложение, на которое она снова ответила согласием. Однако до загса Ходченкова и Петришин опять не дошли и снова расстались по причинам, которые прессе по-прежнему неизвестны.





Слухи о романе с Семеном Слепаковым

Осенью 2019 года в прессе появились слухи о романе Светланы Ходченковой с актером, сценаристом и продюсером Семеном Слепаковым. Эти разговоры пошли после того, как звезды вместе посетили ежегодную премию "Человек года GQ". Хотя Светлана и Семен приехали на мероприятие в разных машинах, в течение вечера они буквально не расставались: вместе сидели в зрительном зале, а потом поднялись на сцену, чтобы вручить награду одному из победителей.





Семен Слепаков и Светлана Ходченкова

Вскоре после этого телеграм-канал Dark Cosmo сообщил, что Светлана и Семен якобы были замечены целующимися в Эрмитаже: подтверждений этой информации, к слову, так и не нашлось. При этом с 2012 года Слепаков женат на девушке по имени Карина, которая предпочитает оставаться в тени звездного мужа и редко выходит с ним в свет.

Инсайдеры в один голос утверждали, что роман между Ходченковой и женатым Слепаковым закрутился еще в 2018 году на съемках сериала "Домашний арест", где Семен выступал автором и сценаристом проекта, а Светлана сыграла одну из главных ролей. Масло в огонь этих обсуждений подлила и Ксения Собчак, которая как раз в тот период в эфире программы "Привет, Андрей!" заявила, что Слепаков с недавнего времени холост. Вскоре, к слову, телеведущая поспешила опровергнуть собственные слова: в своем инстаграме она заявила, что просто ошиблась.





На этом фоне слухи о возможном романе Слепакова и Ходченковой обрастали новыми подробностями: так, некоторые даже утверждали, что актриса ждет от сценариста и продюсера ребенка. Чтобы положить конец этим разговорам, Светлане, которая вообще редко дает комментарии СМИ относительно своей личной жизни, пришлось прокомментировать сложившуюся ситуацию. Она заявила, что находится с Семеном в исключительно дружеских отношениях, а также с иронией заметила, что пресса уже не первый раз приписывает ей несуществующую беременность.

Каждый раз, когда встречают публичных людей, замечают, что они сидят рядом где-то на мероприятии или что-то ведут вместе, — все, у них уже роман. С Семеном мы были ведущими на мероприятии, после чего, собственно, и появились все эти слухи. Боже мой, я комментирую что-то, сама себе не верю. Юмор — наше все, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна уже как слон! Ну сколько можно!— опровергла домыслы журналистов и интернет-пользователей Светлана в интервью журналу OK!.





С того момента о личной жизни Ходченковой в прессе ничего слышно не было. Однако в интервью InStyle, которое Светлана давала незадолго до премии GQ, она намекнула на наличие в ее жизни любимого человека. На вопрос журналиста, что помогает ей переживать разочарования в работе, Ходченкова ответила довольно загадочно:

Выговариваюсь. У меня есть специальные свободные "уши" для этого, они находятся на очень преданном, любимом мной человеке, к которому я прихожу и говорю: "Так, мне сейчас не нужно ничего советовать, я просто поговорю и уйду". Очень помогает!



