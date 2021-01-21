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У педагогов Алтайского края повысилась заработная плата

У педагогов Алтайского края повысилась заработная плата

У педагогических работников Алтайского края в 2020 году повысилась средняя заработная плата. Министерством образования и науки Алтайского края исполнено поручение Президента Российской Федерации Владимира Путина по повышению заработной платы педагогическим работникам, по обеспечению сохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда педагогов и уровнем заработной платы в регионе. Повышение благосостояния педагогических работников способствует их вовлечению в национальную систему профессионального роста и является одним из приоритетных направлений национального проекта «Образование».

За 2020 год плановые соотношения между средним уровнем оплаты труда педагогов и уровнем дохода от трудовой деятельности в Алтайском крае достигнуты по всем категориям педагогических работников, а по некоторым превышены, например в общем образовании – 117,3% к прогнозу среднего дохода от трудовой деятельности в регионе за 12 месяцев 2020 года, или 29 475 рублей. 

С  начала 2019/20 учебного года педагоги муниципальных общеобразовательных организаций переведены на отраслевую (окладную) систему оплаты труда. Осуществлен переход от ученико-часа к фиксированному окладу, обеспечена дифференциация в оплате труда педагогических работников и вспомогательного персонала, изменена структура заработной платы в части увеличения оклада и гарантированной части (гарантированная часть увеличена с 60 до 80%). В итоге обеспечено увеличение уровня средней заработной платы педагогических работников.

Средняя заработная плата педагогических работников общего образования, по данным Росстата, за девять месяцев 2020 года составила 28 465 рублей, за аналогичный период 2019 года – 24 505 рублей, т. е. произошло увеличение на 16,2%.

В течение года были внесены изменения в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов», касающиеся выделения дополнительных средств на оплату труда в сфере образования в размере 332,9 млн рублей.

Также на основании Соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Алтайского края введена федеральная выплата ежемесячного денежного вознаграждения в размере 5000 рублей педагогическим работникам школ за классное руководство.

# Общество
По материалам: edu.ru

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