У Volkswagen Golf 8 снова проблемы с программным обеспечением

Лидия Мартынова

Рыночный дебют Volkswagen Golf восьмого поколения был омрачен обнаружившимся дефектом в программном обеспечении, который нарушал работу системы вызова экстренных служб. Из-за этого компании пришлось приостановить поставки и отозвать уже переданные покупателям автомобили для обновления прошивки.К началу лета прошлого года проблему удалось решить, и продажи возобновились, но теперь производитель объявил еще одну сервисную кампанию – и снова из-за ПО. Новый сбой влияет на мультимедийный комплекс и камеру заднего вида. Отзыву подлежат 56 000 автомобилей, построенных до июня 2020 года. Для понимания, за весь прошлый год Volkswagen продал европейцам 312 тысяч «Гольфов», что сделало модель бестселлером.Новый Volkswagen Golf должен был приехать в Украину в 2020 году, однако поставки модели в нашу страну до сих пор не начались. Тем не менее, в 2021-м мы ее все-таки ждем, но точных сроков и цен импортер пока не называет.