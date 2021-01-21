Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У Volkswagen Golf 8 снова проблемы с программным обеспечением

У Volkswagen Golf 8 снова проблемы с программным обеспечением
Рыночный дебют Volkswagen Golf восьмого поколения был омрачен обнаружившимся дефектом в программном обеспечении, который нарушал работу системы вызова экстренных служб. Из-за этого компании пришлось приостановить поставки и отозвать уже переданные покупателям автомобили для обновления прошивки.

К началу лета прошлого года проблему удалось решить, и продажи возобновились, но теперь производитель объявил еще одну сервисную кампанию – и снова из-за ПО. Новый сбой влияет на мультимедийный комплекс и камеру заднего вида. Отзыву подлежат 56 000 автомобилей, построенных до июня 2020 года. Для понимания, за весь прошлый год Volkswagen продал европейцам 312 тысяч «Гольфов», что сделало модель бестселлером.
Новый Volkswagen Golf должен был приехать в Украину в 2020 году, однако поставки модели в нашу страну до сих пор не начались. Тем не менее, в 2021-м мы ее все-таки ждем, но точных сроков и цен импортер пока не называет.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Батумский адвокат: Гамсахурдия пытался выгнать абхазов, мишисты — аджарцев
Батумский адвокат: Гамсахурдия пытался выгнать абхазов, мишисты —
Травля в школе, модельное прошлое, брак и две сорванных помолвки: яркие главы из жизни Светланы Ходченковой
Травля в школе, модельное прошлое, брак и две сорванных помолвки:
Арутюнян поблагодарил Шойгу за помощь в обеспечении безопасности Сюника
Арутюнян поблагодарил Шойгу за помощь в обеспечении безопасности
Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получат современное оборудование
Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными
В Прикамье в 2021 году откроют 14 центров «Точка роста»
В Прикамье в 2021 году откроют 14 центров «Точка роста»
В Кузбассе для юных шахматистов стартовала профильная смена
В Кузбассе для юных шахматистов стартовала профильная смена
Житель Тбилиси ищет в Южной Осетии работу и жилье
Житель Тбилиси ищет в Южной Осетии работу и жилье
Денежный лунный календарь на февраль 2021 года
Денежный лунный календарь на февраль 2021 года
Кадыров потребовал от ООН и ОБСЕ выдать Закаева чеченским властям
Кадыров потребовал от ООН и ОБСЕ выдать Закаева чеченским властям
"Грудь сделала?": снявшая лифчик Алеся Кафельникова показала свои увеличившиеся "дыни"
"Грудь сделала?": снявшая лифчик Алеся Кафельникова показала свои
Климатические изменения и насекомые-вредители делят ответственность за гибель сибирских кедров
Климатические изменения и насекомые-вредители делят ответственность
У педагогов Алтайского края повысилась заработная плата
У педагогов Алтайского края повысилась заработная плата

Топ на сегодня

Движение на Запад: чем обернется для Грузии вступление в НАТО?
Движение на Запад: чем обернется для Грузии вступление в НАТО?
Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает Насте Каменских оставаться в форме
Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает
Украина договаривается о закупке вакцин у Индии
Украина договаривается о закупке вакцин у Индии
Прагматики против русофобов: чего ждать от будущего канцлера ФРГ?
Прагматики против русофобов: чего ждать от будущего канцлера ФРГ?
Пять силовиков были ранены при уничтожении бандитов в Чечне
Пять силовиков были ранены при уничтожении бандитов в Чечне

Еще по теме

Премьеру нового Volkswagen Golf пришлось перенести
Компания Volkswagen проведет онлайн-презентацию нового поколения культовой модели
Новый Volkswagen Golf готовится к дебюту
Volkswagen отзывает 4.481 автомобиль в России