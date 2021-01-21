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Ученые разработали генную терапию, замедляющую старение

Ученые разработали генную терапию, замедляющую старение
Команда биологов из Института зоологии Китайской академии наук разработала генную терапию, которая способна замедлить старение у мышей. Об этом 20 января сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что специалисты использовали технологию генного редактирования CRISPR/Cas9, чтобы выявить среди десятка тысяч генов ключевые для клеточного старения.

В итоге они идентифицировали около 100 таких генов, среди которых kat7 оказывал наибольший эффект на старение клеток.
Ученые инактивировали даный ген в печени мышей с помощью лентивирусных векторов и обнаружили, что через шесть-восемь месяцев у подопытных улучшились общее физическое состояние и сила, а продолжительность жизни увеличилась примерно на 25%.

Также они провели подобные действия с генами в стволовых клетках и клетках печени человека и не обнаружили побочных эффектов.

Авторы исследования подчеркнули, что в дальнейшем необходимо проверить функцию kat7 на других типах человеческих клеток и органах животных, прежде чем полноценно использовать стратегию для борьбы со старением.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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