УЕФА назвал символическую сборную 2020 года

Лидия Мартынова

УЕФА опубликовал список лучших футболистов 2020 года. Символическая сборная составлялась путём голосования, в котором приняли участие более 6 миллионов человек.Отметим, что по итогам прошлого сезона в команду года попали сразу пять представителей «Баварии». Мюнхенский клуб стал триумфатором Лиги чемпионов.Полностью команда года выглядит следующим образом: Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Серхио Рамос («Реал», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Голландия), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Тьяго Алькантара («Бавария”/”Ливерпуль», Испания), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Неймар («Пари Сен-Жермен», Бразилия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша).