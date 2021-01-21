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УЕФА назвал символическую сборную 2020 года

УЕФА назвал символическую сборную 2020 года
УЕФА опубликовал список лучших футболистов 2020 года. Символическая сборная составлялась путём голосования, в котором приняли участие более 6 миллионов человек.

Отметим, что по итогам прошлого сезона в команду года попали сразу пять представителей «Баварии». Мюнхенский клуб стал триумфатором Лиги чемпионов.
Полностью команда года выглядит следующим образом: Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Йозуа Киммих («Бавария», Германия), Серхио Рамос («Реал», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Голландия), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Тьяго Алькантара («Бавария”/”Ливерпуль», Испания), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Неймар («Пари Сен-Жермен», Бразилия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша).
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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