Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из США

Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из США

Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из США
Украина продолжает вести переговоры о поставках вакцин от коронавируса из США. Министерство здравоохранения проводит переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

По его словам, на уровне посольств переговоры с компаниями прошли еще летом 2020 года.
Начиная с конца июля я провел видео-телефонные разговоры с руководством компаний Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson… Дальше дело уже было за Министерством здравоохранения Украины и другими нашими министерствами и ведомствами. Это уже вопросы коммерческие - по цене, надежности вакцин", - заявил дипломат.

Он отметил, что не может комментировать ход переговоров, но заверил, что "работа продолжается на профессиональном уровне" между представителям украинского Минздрава и американскими компаниями.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Загадываем желания весь день 21 января 21 года 21 века
Загадываем желания весь день 21 января 21 года 21 века
Новый «Мир Юрского периода» объединит все фильмы франшизы
Новый «Мир Юрского периода» объединит все фильмы франшизы
Гормон мелатонин помогает при химиотерапии опухолей
Гормон мелатонин помогает при химиотерапии опухолей
Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из США
Украина ведет переговоры о поставках вакцин от COVID из США
Студенты создали видеоигру «Убей политиков из „Альтернативы для Германии“»
Студенты создали видеоигру «Убей политиков из „Альтернативы для
В Липецкой области создадут 27 центров «Точка роста»
В Липецкой области создадут 27 центров «Точка роста»
Советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями пройдут обучение в МДЦ «Артек»
Советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими
Колледжи и учреждения допобразования Москвы возвращаются к обычному режиму работы – Сергей Собянин
Колледжи и учреждения допобразования Москвы возвращаются к обычному
"Сейчас понимаю, что была дурой": мать Дани Милохина раскрыла, почему отдала его в детдом
"Сейчас понимаю, что была дурой": мать Дани Милохина раскрыла, почему
Минсельхоз взялся за яйца, макароны и картофель
Минсельхоз взялся за яйца, макароны и картофель
Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями введут в 10 регионах
Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими
В школах Ставрополья появятся советники директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями
В школах Ставрополья появятся советники директоров по воспитанию и

Топ на сегодня

Правильный финал: HITMAN III получила самые высокие оценки в истории серии
Правильный финал: HITMAN III получила самые высокие оценки в истории
В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического университета начал работу агрокласс
В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического
Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает Насте Каменских оставаться в форме
Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает
Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс шокирована секс-скандалом вокруг его имени: "Она живет в кошмаре"
Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс шокирована секс-скандалом
"Главный лохотрон". В Кремле отреагировали на фильм о богатствах Путина
"Главный лохотрон". В Кремле отреагировали на фильм о богатствах

Еще по теме

Johnson & Johnson начнет в июле тестирование на людях вакцины от коронавируса
Pfizer и BioNTech предложили 50 млн доз вакцины в Африку по непомерной цене
Pfizer в конце ноября этого года начнёт продавать в США более дешёвый аналог препарата Remicade
Украина договаривается о закупке вакцин у Индии