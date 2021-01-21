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В Госдуму внесен проект о дополнительных трудовых гарантиях для работников с детьми

В Госдуму внесен проект о дополнительных трудовых гарантиях для работников с детьми

Сенаторы от «Единой России» внесли в Госдуму проект закона о привлечении отдельных категорий родителей к ночным переработкам только с их личного согласия. При этом возраст детей, который является условием для получения такого права, предлагается увеличить с 5 до 14 лет. Соответствующий документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

«Проектом федерального закона „О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации“ предлагается установить дополнительные трудовые гарантии для лиц, имеющих детей, при осуществлении ими работы в ночное время, выполнении сверхурочной работы, а также при направлении таких работников в командировку», — говорится в пояснительной записке к документу.

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В настоящее время, в соответствии с законодательством, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья.

«Проектом федерального закона предлагается установленный для работников, воспитывающих детей без второго супруга, возраст детей — „до пяти лет“ увеличить до четырнадцати. Кроме того, перечень работников, которые могут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагается дополнить работниками, которыми являются родителем, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками, имеющими трех и более детей в возрасте до 14 лет», — говорится в тексте.

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Документом также устанавливается, что ряд категорий сотрудников по аналогии с привлечением к сверхурочной работе могут быть направлены в командировку только с их письменного согласия.

По оценке авторов, реализация инициативы будет способствовать совершенствованию системы госгарантий, обеспечивающих защиту прав работников, имеющих детей. 

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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