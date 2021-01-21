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В Кузбассе для юных шахматистов стартовала профильная смена

В Кузбассе для юных шахматистов стартовала профильная смена

На базе регионального центра «Сириус. Кузбасс» для 50 юных шахматистов проходит профильная смена. В ней принимают участие 25 кузбасских спортсменов и 25 приглашенных победителей и призеров всероссийских и международных турниров из Забайкальского и Краснодарского краев, республик Тыва и Бурятия, Новосибирска, Омска, Тюмени и Барнаула, пресс-служба Министерство образования и науки Кузбасса.

В течение недели ребята будут совершенствовать свое мастерство, узнают секреты и техники ведущих шахматистов страны, приобретут новый соревновательный опыт и подготовятся к будущим чемпионатам.

С шахматистами будут заниматься гроссмейстеры международного класса Сергей Рублевский (г. Курган), Павел Малетин (г. Новосибирск) и Дмитрий Кряквин (г. Ростов-на-Дону), а также мастера спорта Иван Смыковский (г. Омск), Тимур Иванов (г. Улан-Удэ) и высококвалифицированные педагоги Сибирского федерального округа.

Масштабное спортивное событие организовано Региональным центром по работе с одаренными детьми «Сириус. Кузбасс» совместно с Шахматной федерацией Кемеровской области, Спортивной школой олимпийского резерва Кузбасса по шахматам и при поддержке Министерства образования и науки Кузбасса, Министерства физической культуры и спорта Кузбасса, администрации города Кемерово и Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

# Общество
По материалам: edu.ru

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