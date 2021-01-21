В Липецкой области создадут 27 центров «Точка роста»

Влада Некрасова

В Липецкой области создадут 27 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Управление образования и науки Липецкой области.

Центры будут созданы в рамках реализации нацпроекта «Образование».

«Точки роста» уже созданы в 67 школах региона. По словам педагогов центров, «Точки роста» помогают формировать у детей творческое мышление, развивают логику и интеллект. Они стали настоящим центром притяжения для школьников региона.

«Точки роста» – это современный вектор развития липецких школ. Мы планируем и дальше создавать центры образования в регионе. Сегодня у каждого ребенка должен быть доступ к техническим новинкам, чтобы он мог совершенствовать свои навыки и развивать компетенции», – отметила начальник Управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.