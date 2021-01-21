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В Москве проходит творческий онлайн-конкурс «Спорткомикс»

В Москве проходит творческий онлайн-конкурс «Спорткомикс»

В Москве проходит творческий онлайн-конкурс «Спорткомикс», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Конкурс проводит Московский центр «Патриот.Спорт». Он продлится до 20 февраля.

Мероприятие пройдет в четырех возрастных категориях: среди 1–4-х классов, 5–8-х классов, 9–11-х классов и студентов колледжей. Для участия необходимо придумать своего супергероя и нарисовать комикс на спортивную тематику с его участием.

Комикс должен включать от четырех до восьми кадров на одном или двух разворотах, которые иллюстрируют законченную историю. Выполнить работу можно как с помощью графического редактора, так и вручную, используя, например, маркеры или фломастеры. Сюжет и персонажи должны быть оригинальными.

Работу необходимо до 31 января разместить на сайте центра, а также на личной странице в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» или «Инстаграм». При этом публикацию необходимо сопроводить подписью «Я участвую в конкурсе» и хештегами #Спорткомикс, #ПатриотСпорт.

С 8 февраля комиксы будут доступны для онлайн-голосования на сайте Московского центра «Патриот.Спорт». Итоги «Спорткомикса» станут известны в конце февраля.

# Общество
По материалам: edu.ru

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