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В ОБСЕ назвали главное условие вступления Украины в Евросоюз

В ОБСЕ назвали главное условие вступления Украины в Евросоюз
Основным условием для вступления Украины в Европейский союз являются реформы, завила глава ОБСЕ Анн Линде в интервью "Европейской правде" .

"Украине очень нужны реформы, и власть, в том числе президент, прекрасно это знают. Речь идет о децентрализации, противодействие коррупции и то, что происходит в сфере верховенства права, реформу госслужбы, медиареформу. А со стороны Швеции я могу гарантировать, что наша поддержка Украины сохраняться до тех пор, пока вы будете продолжать реформы. Вы знаете, мое государство оказывает значительную поддержку развитию Украины", – сказала глава шведского МИД.

По ее словам, у Украины есть перспектива вступления в Евросоюз, как и у любой другой европейской страны.
"Но это невозможно до тех пор, пока вы не будете отвечать критериям членства. Именно поэтому сейчас концентрация ваших усилий должно быть на реформах - ведь без реформ возможностей для вашего вступления нет", - отметила Линде.

Она отметила, что перспектива членства у Украины есть, и она закреплена в договоре ЕС.

"Но перспективу членства вы уже имеете. Она закреплена в договоре ЕС - "конституции Евросоюза". Он говорит, что все европейские страны, которые выполняют критерии, могут претендовать на членство. И это, конечно, распространяется на Украину", – добавила председатель ОБСЕ.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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