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В Подмосковье в уроках по раздельному сбору отходов приняли участие около 3 тысяч школьников

В Подмосковье в уроках по раздельному сбору отходов приняли участие около 3 тысяч школьников

В Подмосковье в уроках по раздельному сбору приняли участие около 3 тысяч школьников, сообщает пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева мы продолжаем образовательную программу по вопросам грамотного разделения отходов для всех учащихся нашей области. На сегодняшний день почти 3 тысячи школьников Подмосковья уже приняли участие в уроках, посвященных раздельному сбору отходов и проекту «Мегабак», – сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он уточнил, что в ближайшее время планируется провести подобные занятия во всех муниципалитетах Подмосковья.

В Московской области с 1 января 2019 года внедряется система раздельного сбора мусора. За два года свыше 2 миллионов тонн отсортированных отходов были отправлены на вторичную переработку. На сегодняшний день в Подмосковье работают десять высокотехнологичных комплексов по переработке отходов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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