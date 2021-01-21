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В Прикамье в 2021 году откроют 14 центров «Точка роста»

В Прикамье в 2021 году откроют 14 центров «Точка роста»

В Прикамье в новом учебном году планируется открыть еще 14 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Пермского края.

Они появятся в рамках нацпроекта «Образование». На эти цели из федерального и регионального бюджетов на 2019–2022 гг.  предусмотрено порядка 2,8 млрд рублей. 

«Двадцать один центр уже открыт, и очень важно, что они открываются преимущественно в сельской местности и малых городах, что выравнивает уровень образования наших детей. Мы планируем за три года открыть еще порядка 40 «Точек роста». Важно, что пользоваться ими могут не только учащиеся школ, на базах которых открываются центры, но и ребята из соседних учреждений. Таким образом, мы увеличиваем охват школьников при оказании образовательной услуги», – сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 

Центры дополнительного образования «Точка роста» дают возможность детям, проживающим в том числе и на отдаленных территориях, заниматься на современном оборудовании в учебное и внеурочное время. В прошлом году в них обучались19,5 тыс. ребят. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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