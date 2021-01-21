В сети обсуждают скандал с китайской актрисой Чжэн Шуан. Она требовала аборта на позднем сроке от суррогатной матери

Вадим Карасев

Мир моды видел разные рекорды, но публике снова есть чему удивляться. Популярная в Китае актриса Чжэн Шуан пробыла амбассадором итальянского бренда Prada всего девять дней, после чего сотрудничество с ней было прекращено. Причиной тому стал скандал, разразившийся сначала в китайской соцсети Weibo, а потом вышедший и на международный уровень. Вот уже несколько дней в сети бурно обсуждают произошедшее.

Началось все с откровений бывшего партнера актрисы, продюсера Чжан Хэна. Мужчина заявил, что в конце 2019 года, когда они расстались, Чжэн попросила суррогатных матерей, которые вынашивали двух их детей, прервать беременность, несмотря на то, что те уже находились на седьмом месяце.





Чжэн Шуан и Чжан Хэн

В сети также появилась запись разговора 29-летней Чжэн с семьей, во время которого она обсуждала, что делать с детьми. Так, девушка говорит, что она зла из-за невозможности аборта, поскольку суррогатные матери уже вынашивали детей семь месяцев. Ее отец предложил отдать их на усыновление, а мать добавила, что они не хотят видеть этих двоих детей.

Малыши, судя по всему, все-таки появились на свет. В своем заявлении Чжан указал, что больше года находится в США (там же находились и суррогатные мамы), потому что он и его семья "должны заботиться и защищать две молодые и невинные жизни".

По сообщению South China Morning Post, друг Чжана предоставил китайскому сайту NetEase Entertainment документы, в которых указаны даты рождения детей: мальчик родился 19 декабря 2019 года, а девочка родилась 4 января 2020 года. Чжэн Шуан и Чжан Хэн указаны там как их родители.





После публикации тысячи пользователей оставили свои возмущенные комментарии в аккаунте Prada, и вскоре бренд объявил о прекращении сотрудничества с актрисой.

После недавнего освещения в СМИ ее личной жизни Prada Group сегодня решила отменить свое сотрудничество с актрисой Чжэн Шуан, о котором было объявлено 11 января 2021 года,

— кратко аргументировали представители бренда.

Сама Чжэн вчера прокомментировала ситуацию в своем аккаунте на Weibo, назвав ее очень печальным и личным делом. Она также обвинила Чжана в попытке вымогательства.





Репутация самого 30-летнего Хэна также небезупречна. Дело в том, что, когда они расстались, Чжэн заявила, что экс-возлюбленный должен ей крупные суммы денег: якобы он брал кредиты под ее имя, а затем отказался возвращать. Затем появились слухи, что Чжан сбежал в США, чтобы укрыться от судебных разбирательств. После этого Чжан и решил сделать публичное заявление на Weibo, приведшее к скандалу.

Ходят слухи, что я обманывал, занимал деньги и отказывался платить. Эти утверждения, а также утверждения, что я сбежал в США, — ложь. Клянусь, я никогда не делал таких вещей. Я живу в США больше года, потому что я отвечаю за две жизни. Я здесь беспомощен. Я нанял юриста и верю, что правда будет раскрыта как в американских, так и в китайских судах,

— написал Чжан, поделившись фото с двумя малышами.





В своем заявлении Чжэн заявила, что возлюбленный изменил ей в сентябре 2019 года, поэтому она вернулась в Китай. Кроме того, актриса отметила, что "не нарушала законов своей страны, находясь на китайской земле, и соблюдала все законы, пока она была за границей". Уточним, что в Китае суррогатное материнство запрещено, поэтому многие граждане Китая ищут суррогатных матерей в других странах.

Многие сочли заявление Чжэн весьма расплывчатым, так как она напрямую не ответила ни на одно обвинение. Но актриса косвенно призналась, что является матерью двоих детей, в конце поста, где написала:

Мне нужна была помощь, чтобы разобраться, как разрешить ситуацию с детьми.

Отец актрисы также не остался в стороне и резко высказался о Чжане и его семье, назвав экс-возлюбленного дочери "серийным мошенником, у которого на телефоне есть неприличные кадры других женщин".

Мы берем на себя ответственность за двоих детей. Мы — ответственная семья,

— написал он в своем аккаунте.