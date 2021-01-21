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В школах Кировской области возродят систему наставников-старшеклассников

В школах Кировской области возродят систему наставников-старшеклассников

В Кировской области стартует образовательный проект «Наставник-старшеклассник», сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Главные цели проекта – знакомство команд старшеклассников с основами педагогической деятельности и популяризация профессии учителя. В этом году он будет реализован в формате онлайн-программы, направленной на получение теоретических и практических знаний и навыков в педагогической деятельности. Команды школьников получат также задания с элементами практического преподавания, чтобы раскрыть свои способности и склонности к педагогической работе.

Заявки на участие принимаются до 31 января.

«Такие проекты с элементами практического преподавания помогают старшеклассникам раскрыть свои способности и склонности к педагогической работе. Кроме того, мы понимаем, что профильная подготовка школьников должна начинаться еще в школе и проект может помочь в самоопределении будущим педагогам», – подчеркнул первый зампред Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Он отметил, что в регионе по поручению губернатора Игоря Васильева реализуются мероприятия по развитию педагогического корпуса и привлечению в профессию молодых педагогов.
Проект «Наставник-старшеклассник» будет реализован при поддержке Института гуманитарных и социальных наук Вятского государственного университета, Министерства образования Кировской области, а также Молодежного правительства Кировской области и Кировского регионального отделения Российского движения школьников.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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