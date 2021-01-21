В школах Ставрополья появятся советники директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями

Влада Некрасова

Одной из задач советников директоров школ станет организация деятельности по примерной программе воспитания. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» заявила заместитель министра образования Ставропольского края Диана Рудьева.

Она уточнила, что такая программа введена во всех школах региона и в настоящее время ведется работа над ее внедрением в организациях СПО.

«Мы планируем, что советниками директоров станут специалисты образовательных организаций, а также будем привлекать к работе молодежь – студентов педагогических вузов и колледжей», – отметила Диана Рудьева.

Она уточнила, что зарплаты таких специалистов будут сопоставимы с зарплатами педагогов.

«Нам нужен приток молодежи, мы видим, что она талантливая и инициативная», – резюмировала заместитель Министра образования Ставропольского края. Должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями будет введена в штатное расписание школ десяти пилотных регионов России с 1 марта.

Отбор кандидатов проводят Минпросвещения России и Российское движение школьников.

Ставропольский край стал одним из десяти пилотных регионов проекта.