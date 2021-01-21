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В Тамбовской области откроют школу с агроинженерным уклоном

В Тамбовской области откроют школу с агроинженерным уклоном

В рамках нацпроекта «Образование» в Тамбовской области создаются школы в сельской местности и в поселках городского типа. В 2019 году открылась школа в г. Рассказово, началось строительство школы в г. Котовске, в 2020 году введена в эксплуатацию школа в г. Мичуринске, после капитального ремонта открылась школа в селе Сампур, уточняет пресс-служба Управления образования и науки региона.

В 2020 году началось возведение школы в рабочем поселке Умёт – это будет образовательная организация с агроинженерным уклоном. Ребята будут осваивать различные направления деятельности – от основ инженерной графики и предпринимательства в сфере АПК до проведения геоэкологических и агрохимических исследований.

В школе откроют Центр техники и технологий в агроинженерной сфере, Центр естественно-научной среды и исследований, Центр цифровых компетенций в сфере АПК.

«После завершения строительства и открытия образовательной организации развитие школы мы видим в реализации новой миссии учреждения – это подготовка выпускников, ориентированных на получение профессионального образования технического и естественно-научного профиля, воспитание будущей научной и инженерной элиты региона. Реализация новой миссии школы будет возможна при создании и внедрении системы агроинженерного образования в условиях школьного образования при тесном сотрудничестве организаций дополнительного образования, профессионального образования, предприятий области, руководителей бизнес-структур», – прокомментировала начальник Управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

По плану строительство школы завершится в конце 2021 года. На ее постройку и оснащение оборудованием выделено 392 миллиона рублей.

В рамках мероприятий национального проекта «Образование» в период с 2019 по 2022 год в Тамбовской области будет создано 5,6 тысячи новых ученических мест.

# Общество
По материалам: edu.ru

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