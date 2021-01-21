В Украину пришло потепление, но не во все регионы

Алексей Вольцев

В Украине улучшилась погода в западных областях, там сегодня утром уже потеплело до +5. На востоке страны остаются сильные морозы до -27.Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".Небольшой снег идет в Киевской, Ровенской областях, а в Закарпатской области - дождь, во Львовской области местами снег с дождем, в Одесской области - туман.Температура воздуха на востоке и западе координально разная, в западных областях от -4 до +5, а в восточных - от -19 до -27. На остальной территории страны колеблется от -6 до -12.В Запорожской, Луганской, Закарпатской, Львовской и Черниговской областях дорога местами заснеженная, но во всех других регионах сухо.На перевальных участках дорог в Закарпатской области местами небольшой дождь, во Львовской области местами снег.Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.