Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Украину пришло потепление, но не во все регионы

В Украину пришло потепление, но не во все регионы
В Украине улучшилась погода в западных областях, там сегодня утром уже потеплело до +5. На востоке страны остаются сильные морозы до -27.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Небольшой снег идет в Киевской, Ровенской областях, а в Закарпатской области - дождь, во Львовской области местами снег с дождем, в Одесской области - туман.

Температура воздуха на востоке и западе координально разная, в западных областях от -4 до +5, а в восточных - от -19 до -27. На остальной территории страны колеблется от -6 до -12.
В Запорожской, Луганской, Закарпатской, Львовской и Черниговской областях дорога местами заснеженная, но во всех других регионах сухо.

На перевальных участках дорог в Закарпатской области местами небольшой дождь, во Львовской области местами снег.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

"Сейчас понимаю, что была дурой": мать Дани Милохина раскрыла, почему отдала его в детдом
"Сейчас понимаю, что была дурой": мать Дани Милохина раскрыла, почему
Минсельхоз взялся за яйца, макароны и картофель
Минсельхоз взялся за яйца, макароны и картофель
Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями введут в 10 регионах
Должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими
В школах Ставрополья появятся советники директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями
В школах Ставрополья появятся советники директоров по воспитанию и
В Подмосковье в уроках по раздельному сбору отходов приняли участие около 3 тысяч школьников
В Подмосковье в уроках по раздельному сбору отходов приняли участие
В сети обсуждают последний модный образ Мелании Трамп в качестве первой леди США
В сети обсуждают последний модный образ Мелании Трамп в качестве
В Украину пришло потепление, но не во все регионы
В Украину пришло потепление, но не во все регионы
Чехол для смартфона – какой материал выбрать?
Чехол для смартфона – какой материал выбрать?
Дамаск обозначил ожидания от Байдена: «Выводи войска, прекращай грабёж»
Дамаск обозначил ожидания от Байдена: «Выводи войска, прекращай
Когда отмечать Пасху в 2021 году
Когда отмечать Пасху в 2021 году
Свободы слова в США больше нет: Россия больше не будет мириться с беспределом американских IT-компаний
Свободы слова в США больше нет: Россия больше не будет мириться с
Модная битва: Карди Би против Дженнифер Лопес
Модная битва: Карди Би против Дженнифер Лопес

Топ на сегодня

Правильный финал: HITMAN III получила самые высокие оценки в истории серии
Правильный финал: HITMAN III получила самые высокие оценки в истории
В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического университета начал работу агрокласс
В Якутии на базе Арктического государственного агротехнологического
Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает Насте Каменских оставаться в форме
Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает
Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс шокирована секс-скандалом вокруг его имени: "Она живет в кошмаре"
Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс шокирована секс-скандалом
"Главный лохотрон". В Кремле отреагировали на фильм о богатствах Путина
"Главный лохотрон". В Кремле отреагировали на фильм о богатствах

Еще по теме

В Украине завтра облачно и местами дождь
Мокрый снег с дождем ударят по центральной части государства Украины
На Украину надвигается снежный циклон
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды