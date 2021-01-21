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Ведущие вузы получат гранты на создание школ-интернатов для одаренных детей

Ведущие вузы получат гранты на создание школ-интернатов для одаренных детей

Министерство науки и высшего образования объявило конкурс для ведущих вузов, победители получат гранты до 600 млн рублей на создание специализированных учебных научных центров (СУНЦ) — школ-интернатов при университетах для детей, проявивших выдающиеся способности в учебе, науке, научно-техническом творчестве. Об этом 21 января сообщается на сайте ведомства.

«Объявлен конкурс на предоставление грантов на развитие сети СУНЦ по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного развития России», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно условиям конкурса, субсидия предоставляется на три года в объёме не более 200 млн рублей в год. Таким образом, максимальный размер гранта составит за трёхлетний период 600 млн рублей.

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Участники конкурса должны представить программу развития СУНЦ, которая предусматривает возможность обучения в центре не менее 250 человек с проживание в интернате не менее 100 обучающихся.

Отмечается, что программа развития одарённых детей не должна предполагать оплату проживания и питания обучающихся в центре.

Одним из условий конкурса является показатель о доле педработников СУНЦ в возрасте до 39 лет от общего числа педагогических сотрудников — их число должно составлять не меньше 35 процентов.

В отборе на право получения субсидии могут принять участие вузы, в отношении которых установлена категория «федеральный университет» или «национальный исследовательский университет», а также ведущие классические университеты страны.

Прием заявок для участия в конкурсе будет осуществляться с 25 января по 25 февраля 2021 года. Победителей конкурса определят не позднее 25 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что Минкультуры разработало проект, по которому абитуриенты, окончившие школы искусств, могут получить приоритет при зачислении в творческие колледжи и техникумы.

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По материалам: pnp.ru

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