Великий князь Георгий Романов, потомок Николая II, обручился со своей возлюбленной Ребеккой Беттарини

Вадим Карасев

39-летний потомок дома Романовых, великий князь Георгий Романов, женится на своей возлюбленной — 38-летней итальянке Ребекке Беттарини. Об этом сообщили в канцелярии главы Российского императорского дома Марии Романовой. Ну а сам новоиспеченный жених поделился радостными новостями в своем инстаграме.

В моей жизни произошло одно из важнейших событий. С сегодняшнего дня я официально обручен с Ребеккой Беттарини,

— написал Георгий Романов.





Ребекка Беттарини и Георгий Романов

Пара знакома уже много лет, но сначала их связывали исключительно рабочие отношения. Их роман начался около 10 лет назад. Ради возлюбленного в прошлом году Ребекка приняла православие и теперь носит имя Виктория Романова.

Ребекка является директором Российского Императорского фонда. Она может похвастаться прекрасным образованием (причем не одним!) и знанием четырех языков. Она также пробует себя в качестве писательницы и выпускает книги под псевдонимом Георгина Перош.





Георгий Романов — сын принца Прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна и Марии Владимировны Романовой. Ее отцом был Владимир Кириллович Романов, чей отец, Кирилл Владимирович (двоюродный брат императора Николая II), провозгласил себя в 1924 году императором в изгнании.

Большую часть своей жизни Георгий Романов провел в Европе, но он часто бывает в России. Образование он получил в Оксфордском университете. В прошлом Романов занимал пост советника генерального директора компании "Норникель", а сейчас занимается благотворительностью и возглавляет благотворительный фонд продовольствия "Русь", который обеспечивает продуктами и товарами первой необходимости нуждающихся.





На помолвку своей возлюбленной он подарил золотое кольцо с гранатом-кабашоном и двумя бриллиантами. Украшение досталось ему в 17 лет от его матери Великой княгини Марии Владимировны, которая сказала ему подарить его своей невесте, когда придет время.

Подробности предстоящего торжества пока неизвестны. Известно лишь, что узами брака пара свяжет себя этой осенью.





Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер Annitsa.