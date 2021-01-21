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Загадываем желания весь день 21 января 21 года 21 века

Загадываем желания весь день 21 января 21 года 21 века

Сегодня очень важный с точки зрения энергетики день. Дело в том, что это 21 день 21 года 21 века. Эксперты в области нумерологии считают, что лучшего дня для загадывания желаний просто не найти.


Сегодняшний день можно смело назвать днем силы. Это очень благоприятное время, в которое возможны чудеса. Пусть этот четверг принесет вам только позитив и много удачи.

Почему этот день такой важный

Любые даты, в которых совпадает как минимум три параметра являются сильными и благоприятными. Бывает и так, что совпадает абсолютно всё: день, месяц, год, век. Так было, например, 12 декабря 1012 года в 12 веке, и уже никогда подобного не случится.

Даты с тремя одинаковыми составляющими тоже очень мощные. Сегодня как раз одна из таких. Следующая будет лишь через сотню лет. Числа 2 и 1 находятся в гармонии и образуют между собой Тройку. Это значит, что можно загадывать желания, ведь они с высокой вероятность исполнятся либо сегодня, либо в этом году.

Какие желания можно загадывать


Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют сфокусироваться на одном желании. Это должно быть что-то не материальное. В дни, проходящие под эгидой Тройки, нужно желать добра, здоровья, счастья. Максимальная искренность желания гарантирует его воплощение в жизнь.

Будьте предельно внимательными к своим близким в этот день. Попробуйте пожелать что-то для них, а не для себя. Как говорится, счастье близких всегда приятнее, чем личный успех.

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По материалам: dailyhoro.ru

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