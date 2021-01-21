Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Житель Тбилиси ищет в Южной Осетии работу и жилье

Житель Тбилиси ищет в Южной Осетии работу и жилье

Комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил об очередном незаконном пересечении границы гражданином Грузии.

Как говорится в сообщении ведомства, в последнее время фиксируются «многочисленные попытки незаконного пересечения границы с последующими обращениями нарушителей к властям». В частности, 28 декабря 2020 года в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района за нарушение режима государственной границы РЮО пограничными органами республики задержан гражданин Грузии 1993 года рождения, житель Тбилиси.

Нарушитель назвал причины, побудившие его пересечь границу, среди них «отсутствие элементарных условий и средств к существованию, невозможность трудоустройства», сообщили в КГБ.

По словам задержанного, которые приводит комитет, вторая волна пандемии Covid-19 стала для страны критической — «большая часть населения Грузии находится на грани выживания и фактически голодает, а официальный Тбилиси, занятый политическим противостоянием после парламентских выборов, проявляет абсолютное равнодушие к проблемам собственного народа».

«После длительных и безуспешных попыток трудоустройства на территории Грузии Парчукашвили Б.А. незаконно пересек югоосетино-грузинскую границу в надежде найти работу и остаться для дальнейшего проживания в Южной Осетии. В ходе опроса нарушитель заявил, что в Грузию возвращаться не намерен и демонстративно испортил свой документ, удостоверяющий личность», — сообщает КГБ.
# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получат современное оборудование
Две школы Камчатского края для обучающихся с ограниченными
В Прикамье в 2021 году откроют 14 центров «Точка роста»
В Прикамье в 2021 году откроют 14 центров «Точка роста»
В Кузбассе для юных шахматистов стартовала профильная смена
В Кузбассе для юных шахматистов стартовала профильная смена
Житель Тбилиси ищет в Южной Осетии работу и жилье
Житель Тбилиси ищет в Южной Осетии работу и жилье
Денежный лунный календарь на февраль 2021 года
Денежный лунный календарь на февраль 2021 года
Кадыров потребовал от ООН и ОБСЕ выдать Закаева чеченским властям
Кадыров потребовал от ООН и ОБСЕ выдать Закаева чеченским властям
"Грудь сделала?": снявшая лифчик Алеся Кафельникова показала свои увеличившиеся "дыни"
"Грудь сделала?": снявшая лифчик Алеся Кафельникова показала свои
Климатические изменения и насекомые-вредители делят ответственность за гибель сибирских кедров
Климатические изменения и насекомые-вредители делят ответственность
У педагогов Алтайского края повысилась заработная плата
У педагогов Алтайского края повысилась заработная плата
Приморских подростков приглашают на вебинары по финансовой грамотности
Приморских подростков приглашают на вебинары по финансовой грамотности
Современные технологии дополнят традиционный образовательный процесс
Современные технологии дополнят традиционный образовательный процесс
Rukami открывает набор во Всероссийскую школу региональных операторов фестивалей
Rukami открывает набор во Всероссийскую школу региональных операторов

Топ на сегодня

Движение на Запад: чем обернется для Грузии вступление в НАТО?
Движение на Запад: чем обернется для Грузии вступление в НАТО?
Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает Насте Каменских оставаться в форме
Здоровый сон, овсянка на воде и регулярные тренировки: что помогает
Украина договаривается о закупке вакцин у Индии
Украина договаривается о закупке вакцин у Индии
Прагматики против русофобов: чего ждать от будущего канцлера ФРГ?
Прагматики против русофобов: чего ждать от будущего канцлера ФРГ?
Пять силовиков были ранены при уничтожении бандитов в Чечне
Пять силовиков были ранены при уничтожении бандитов в Чечне

Еще по теме

Житель Грузии стрелял в пограничников Южной Осетии
Тбилиси использует семью Гахеладзе для дестабилизации — КГБ Южной Осетии
Тбилиси обкладывает границу Южной Осетии полицейскими постами
Южная Осетия закроет границу в день парламентских выборов в Грузии