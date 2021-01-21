Житель Тбилиси ищет в Южной Осетии работу и жилье

Алексей Вольцев

Комитет государственной безопасности Южной Осетии сообщил об очередном незаконном пересечении границы гражданином Грузии.

Как говорится в сообщении ведомства, в последнее время фиксируются «многочисленные попытки незаконного пересечения границы с последующими обращениями нарушителей к властям». В частности, 28 декабря 2020 года в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района за нарушение режима государственной границы РЮО пограничными органами республики задержан гражданин Грузии 1993 года рождения, житель Тбилиси.

Нарушитель назвал причины, побудившие его пересечь границу, среди них «отсутствие элементарных условий и средств к существованию, невозможность трудоустройства», сообщили в КГБ.

По словам задержанного, которые приводит комитет, вторая волна пандемии Covid-19 стала для страны критической — «большая часть населения Грузии находится на грани выживания и фактически голодает, а официальный Тбилиси, занятый политическим противостоянием после парламентских выборов, проявляет абсолютное равнодушие к проблемам собственного народа».

«После длительных и безуспешных попыток трудоустройства на территории Грузии Парчукашвили Б.А. незаконно пересек югоосетино-грузинскую границу в надежде найти работу и остаться для дальнейшего проживания в Южной Осетии. В ходе опроса нарушитель заявил, что в Грузию возвращаться не намерен и демонстративно испортил свой документ, удостоверяющий личность», — сообщает КГБ.