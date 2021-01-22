10 «Точек роста» открылись в Пригородном районе Северной Осетии за 2 года

Влада Некрасова

Десять центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России открылись в Пригородном районе Республики Северная Осетия – Алания за два года в рамках реализации национального проекта «Образование», сообщает информационный портал «15-й регион».

«Огромным преимуществом работы центров стало то, что дети изучают учебные предметы на новом учебном оборудовании. Еще один очевидный плюс – в «Точке роста» школьники учатся работать в команде, видеть свои сильные и слабые стороны, прислушиваться друг к другу и уважать чужую точку зрения. Все эти навыки, безусловно, пригодятся во время учебы», – подчеркнула начальник Управления образования Пригородного района Белла Кокаева.

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» представляют собой принципиально новое образовательное пространство и используются в трех направлениях: «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности».

«Каждая единица нового оборудования призвана работать, чтобы реализовать главную задачу – современное образование школьников. Помимо этого, овладение новыми знаниями и компетенциями, работа в условиях коворкинг-центра с использованием медиазоны позволяет детям 8–11-х классов совершенствовать коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление на более современном оборудовании», – обратила внимание Белла Кокаева.