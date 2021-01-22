5 вещей, от которых нужно отказаться в феврале 2021 года, чтобы стать счастливее

Вадим Карасев

Февраль — самый благоприятный месяц зимы, ведь это время, когда люди начинают ждать весну. Это идеальный месяц для того, чтобы оставить за спиной все самое плохое и настроиться на лучшее.

Существуют универсальные правила обретения счастья, но в разное время года эксперты дают дополнительные советы о том, что в тот или иной месяц будет лишним. Настало время узнать, что в феврале будет мешать людям в самых разных сферах жизни.

Страх совершения ошибок

Февраль — время пробовать что-то новое и избавляться от старого. Люди, которые боятся совершить ошибку, могут вечно топтаться на месте. Если очень сильно захочется что-то сделать, лучше не сидеть и не ждать у моря погоды. Конечно, просто взять и перестать бояться непросто. Для облегчения задачи придется начинать с малого. Например, с новых знакомств. Если захочется познакомиться с кем-то, подойдите и скажите об этом человеку. Если в финансовой сфере осторожность бывает полезна, то в амурной сфере ей нет оправданий.

Лень и прокрастинация

Ни в коем случае не давайте своей лени возможность управлять вами. В феврале можно очень легко оказаться затянутыми в эти зыбучие пески. С первых дней месяца нужно действовать максимально решительно. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что продуктивность и успех напрямую будут зависеть от того, сколько усилий вы вкладываете в то или иное дело. В феврале нужно выходить из зимней спячки, а не впадать в нее.

Старые вещи

В конце февраля необходимо выбросить на помойку все то, что ухудшает энергетику вашего дома. Старые ненужные вещи приводят к болезням, конфликтам в семье и неудачам в работе. Нужно отправить в утиль все, что не используется, не работает или не нужно по каким-то причинам. Очищение энергетики дома — это далеко не все. Чистка информационного пространства тоже будет очень важна. Нужно удалить спам, старые файлы на телефоне и в компьютере, ненужные контакты.

Чрезмерный альтруизм

Чрезмерное желание помогать окружающим людям может навредить, несмотря на то, что доброта вознаграждается Вселенной всегда. Нужно просто знать, когда и где стоит провести черту дозволенного. Нужно научиться отказывать наглым людям, которые пользуются вами. Избавьтесь от желания оказывать поддержку всем, потому что в феврале вы можете забыть про свои интересы, а это совершенно неприемлемо.

Агрессия и зависть

Эксперты считают, что люди, которые станут вашими врагами в феврале, могут лишить вас счастья на очень долгий срок. Старайтесь в последний месяц зимы 2021 года избавиться от агрессии и зависти. Агрессивное поведение заставит от вас отвернуться друзей, близких и коллег, а зависть застопорит развитие. Сравнивайте себя с собой прежними, а не с другими людьми. У каждого свой путь — помните об этом. Если у вас получится побороть и уничтожить в себе злобу и зависть, вы станете счастливыми и успешными.