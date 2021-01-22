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Беременная Эмили Ратажковски отдыхает на яхте и делится снимками в бикини

Беременная Эмили Ратажковски отдыхает на яхте и делится снимками в бикини

29-летняя Эмили Ратажковски наслаждается последними беззаботными неделями. Звезда совсем скоро впервые станет матерью и сейчас набирается сил перед родами и материнскими буднями.

Вчера модель наслаждалась прогулкой на яхте, принимала солнечные ванны и дышала свежим океанским воздухом. На время беременности звезда перебралась из Нью-Йорка в Лос-Анджелес — очевидно, климат сыграл в этом ключевую роль.


Беременная на корабле,

— подписала Эмили снимок, на котором она запечатлена в черном купальнике ее собственного бренда Inamorata.

Подписчики отметили, что беременность Ратажковски очень идет, и посоветовали ей от души наслаждаться этим временем.


Ребенка Эмили ждет от своего супруга Себастьяна Бир-Маккларда, за которого она вышла замуж почти три года назад. Пол малыша Эмили и Себастьян держит в секрете. Но не потому, что они хотят делать из этого тайну, а по совсем другой причине.

Когда мы с мужем сказали друзьям, что я беременна, их первый вопрос после поздравлений почти всегда звучал так: "Знаете ли вы пол малыша?". Нам нравится отвечать, что мы не узнаем его гендер, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и что тогда он сам сообщит нам об этом,

— отмечала модель.


Себастьян Бир-Макклард и Эмили Ратажковски

 


 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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