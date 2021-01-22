ЦБ раскрыл объем вложений россиян в "мутные" активы

Вадим Карасев

Сумма средств, вложенных россиянами в активы с "мутной структурой", составляет 600 млрд рублей. Об этом рассказал первый замглавы Банка России Сергей Швецов, передает ТАСС.

Недобросовестные инвестиционные компании, объяснил он, пользуются притоком частных инвесторов на российский фондовый рынок и предлагают продукты, параметры и доходность которых зачастую сложно определить даже профессионалам.

И вот эти две тенденции — с одной стороны, появление большого количества физических лиц абсолютно без опыта и знаний и появление широкого предложения продуктов с "мутной" структурой (до 600 миллиардов [рублей] мы сейчас оцениваем портфель таких продуктов на руках граждан) — создали опасения относительно того, что ожидания граждан, приобретших такие продукты, соответствуют действительности.

В конце прошлого года ЦБ подготовил законопроект, предусматривающий дополнительные требования к финансовым организациям, продающим инвестиционные продукты населению. В случае принятия документа им, в частности, будет запрещено предлагать физлицам без статуса квалифицированного инвестора так называемые структурные продукты (предусматривающие вложения в рискованные активы и не гарантирующие строгой доходности), а также акции и деривативы, сделки с которыми совершаются на неорганизованных торгах. В случае нарушения этого правила продавец обязан будет выкупить рискованный продукт у клиента обратно.

Ruposters писал в декабре, что ЦБ решил защитить россиян от хитрости банков.