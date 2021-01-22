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Число видеокамер на избирательных участках увеличат к думским выборам

Число видеокамер на избирательных участках увеличат к думским выборам

Центризбирком принял решение увеличить число видеокамер на избирательных участках. Это будет сделано к началу выборов в Госдуму.

По данным газеты "Коммерсант", эксперты называют видеонаблюдение фактором, дисциплинирующим сотрудников избиркомов и снижающим число фальсификаций, при этом записи должны быть доступны общественности после самого голосования.

Политолог и член Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов отметил, что речь больше не идет о "технической экзотике" – это норма современной политической культуры.

Совершенно очевидно, что видеонаблюдение делает процесс голосования прозрачным и понятным для общественности, что, в свою очередь, повышает уровень легитимности выборов. Как руководитель Ситуационного центра Общественной палаты Нижегородской области могу привести конкретный пример того, как это работает. В 2018 году, в ходе выборов Президента РФ, благодаря видеонаблюдению, мы в Ситуационном центре зафиксировали, что на кабинах для голосования одной из УИК нет шторок. Через минуту после звонка в эту избирательную комиссию мы увидели как в "прямом эфире" члены избирательной комиссии это нарушение устранили.

В свою очередь севастопольский писатель Сергей Юхин отметил активное развитие избирательной системы России, в том числе в сфере наблюдения. При этом он раскритиковал представителей КПРФ, которые продолжают спекулировать на теме.

"Естественно, что техническая возможность установить камеры есть не на всех УИКах, страна у нас большая, есть удаленные поселки, где попросту нет интернета. Это понятно всем, кроме, разумеется, представителей КПРФ, которые популистски предложили на законодательном уровне закрепить обязательное повсеместное видеонаблюдение. Коммунисты решили торпедировать ЕДГ-2021 своими неконструктивными демаршами, мало связанными с демократическими процессами, законностью и даже жизненными реалиями", – заметил он.

Примечательно мнение председателя Общественной палаты ЯНАО Дмитрия Заякина – он указал на зависимость легитимности выборов от прозрачности наблюдения. Стопроцентный охват пока нереален, но следует делать максимум возможного.

Стремление ЦИК увеличить количество избирательных участков, охваченных видеонаблюдением на выборах в Госдуму-2021, без сомнения, будет способствовать повышению прозрачности выборов, а следовательно, и легитимности их результатов. Очевидно, что стопроцентный охват избирательных участков видеонаблюдением нереален по объективным причинам, например, в Ямало-Ненецком АО ряд участков расположены в труднодоступных местностях, где организация видеонаблюдения просто технически невозможна.
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По материалам: uposters.ru

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