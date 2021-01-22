Число видеокамер на избирательных участках увеличат к думским выборам
Центризбирком принял решение увеличить число видеокамер на избирательных участках. Это будет сделано к началу выборов в Госдуму.
По данным газеты "Коммерсант", эксперты называют видеонаблюдение фактором, дисциплинирующим сотрудников избиркомов и снижающим число фальсификаций, при этом записи должны быть доступны общественности после самого голосования.
Политолог и член Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов отметил, что речь больше не идет о "технической экзотике" – это норма современной политической культуры.
В свою очередь севастопольский писатель Сергей Юхин отметил активное развитие избирательной системы России, в том числе в сфере наблюдения. При этом он раскритиковал представителей КПРФ, которые продолжают спекулировать на теме.
"Естественно, что техническая возможность установить камеры есть не на всех УИКах, страна у нас большая, есть удаленные поселки, где попросту нет интернета. Это понятно всем, кроме, разумеется, представителей КПРФ, которые популистски предложили на законодательном уровне закрепить обязательное повсеместное видеонаблюдение. Коммунисты решили торпедировать ЕДГ-2021 своими неконструктивными демаршами, мало связанными с демократическими процессами, законностью и даже жизненными реалиями", – заметил он.
Примечательно мнение председателя Общественной палаты ЯНАО Дмитрия Заякина – он указал на зависимость легитимности выборов от прозрачности наблюдения. Стопроцентный охват пока нереален, но следует делать максимум возможного.