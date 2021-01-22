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Дело о преступной группировке Януковича и убийствах на Майдане: появились новые подробности

Дело о преступной группировке Януковича и убийствах на Майдане: появились новые подробности
Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении бывшего командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка по делу об убийствах во время Революции достоинства в феврале 2014 года.

В четверг Офис генерального прокурора сообщил, что Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований о разрешении на специальное досудебного расследования касательно экс-чиновника МВД.

Разрешение предоставлено в уголовном производстве в отношении бывших президента Виктора Януковича, председателя СБУ Александра Якименко, министра внутренних дел Виталия Захарченко, министр обороны Павла Лебедева и других чиновников.
Их подозревают в в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышении власти и служебных полномочий, что привело к умышленным убийствам и покушениям на умышленные убийства, умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, а также дезертирства.

Шуляк скрывается от органов следствия и суда.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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