Для Байдена включают печатный станок: как США намерены гасить пандемию

Анастасия Иванова

Президент США Джо Байден пришел в Белый дом с планом. Стимулирующие меры, призванные вернуть Америку в допандемийную эру, обойдутся стране почти в $ 2 трлн — это больше, чем объем всей российской экономики в 2020 году. Если план Байдена реализуют полностью, темпы роста ВВП США в 2021-м удвоятся. Без программы поддержки ключевая экономика мира будет восстанавливаться на год дольше, указывают эксперты. Как США в очередной раз заливают кризис долларами, пишет Марат Селезнев в журнале «Профиль».

План по валу

«Мы больше не можем тратить время впустую. Мы должны действовать, и действовать прямо сейчас», — заявил в середине января Байден, представляя план спасения Америки от пандемии.

На его реализацию нужно почти $ 2 трлн. Для сравнения: ВВП США в ушедшем году был больше $ 20 трлн, а ВВП России составил $ 1,5 трлн. План Байдена включает меры прямого экономического стимулирования. Так, в случае его одобрения Конгрессом американцы получат по $ 1,4 тыс. Кроме того, план предполагает повышение минимальной зарплаты до $ 15 в час. В последнее десятилетие порог стабильно держался на уровне $ 7,25 в час.

Предложения Джо Байдена также сулят финансовую поддержку госслужащим, семьям с детьми, заболевшим работникам, малому бизнесу. Часть средств пойдет непосредственно на борьбу с коронавирусом и вакцинацию населения.

План спасения Америки от последствий коронавируса — самый масштабный за всю историю. Администрация Барака Обамы тоже заливала финансовый кризис 2009 года деньгами. Но тогда спасение экономики обошлось в $ 800 млрд. При этом в 2020-м, еще в президентство Дональда Трампа, США потратили $ 2,9 трлн на различные стимулирующие меры, связанные с пандемией: $ 2 трлн в марте и еще $ 900 млрд в декабре.

Счет для Вашингтона

$ 1,9 трлнобщий объем помощи, из них:$ 425 млрдпрямые выплаты налогоплательщикам, по $ 1,4 тыс. каждому$ 350 млрдподдержка для работников служб быстрого реагирования и других госслужащих, средства получат правительства штатов и местные власти$ 290 млрдпособия по безработице$ 170 млрддополнительные средства на безопасное открытие школ и их дальнейшее функционирование$ 160 млрдфинансирование мер, направленных непосредственно на борьбу с пандемией$ 149 млрдфинансирование налоговых вычетов для семей с детьми$ 84 млрдфинансирование оплачиваемого отпуска по болезни для пострадавших работников$ 57 млрдсубсидирование программ медицинского страхования$ 50 млрдподдержка малого бизнеса$ 38,4 млрдфинансирование организаций, предоставляющих услуги по уходу за детьми$ 35 млрдпомощь для тех, кто рискует остаться без жилья$ 20 млрдпомощь наиболее пострадавшим организациям в секторе общественного транспорта$ 20 млрдвыплаты племенам индейцев на приобретение средств индивидуальной защиты$ 20 млрдвыплаты ветеранам$ 12 млрдрасширение финансирования программы продуктовых талонов$ 6,8 млрдсредства на модернизацию федеральной инфраструктуры кибербезопасности$ 3,7 млрдфинансирование программ лечения наркозависимости и поддержки психического здоровья

Источник: Moody’s Analytics

Контекст

Covid-19 унес жизни свыше 400 тыс. американцев. Заразились свыше 20 млн человек.

«В больших и малых городах слишком многие американцы еле сводят концы с концами. … Прошел почти год с тех пор, как проявился кризис системы здравоохранения, а наша нация до сих пор остается в темной зиме пандемии и теперь сталкивается с экономическим кризисом», — говорится в материалах команды Байдена.

ФРС ожидает, что в 2020 году ВВП США упадет на 2,4% и вырастет на 4,2% в 2021-м. Безработица составит 6,7% и 5%, инфляция — 1,2% и 1,8% соответственно. Согласно прогнозу МВФ, американская экономика потеряет 4,3% в минувшем году и прибавит 3,1% в нынешнем.

По данным Министерства труда США, за первую неделю нового года американцы подали 1,15 млн заявок на получение пособия по безработице. По сравнению с предыдущей неделей показатель вырос на 25%. Кроме того, 284 тыс. заявлений подали те, кто в обычных условиях не может претендовать на пособие. Например, фрилансеры. В целом в декабре 2020-го Соединенные Штаты потеряли 140 тыс. рабочих мест.

В одном из своих выступлений Джо Байден посетовал и на угрозу голода среди малоимущих меньшинств. По его словам, каждая пятая чернокожая или латиноамериканская семья сообщает, что ей не хватает еды.

«Это неправильно. Это трагично. Это неприемлемо», — подчеркнул Байден.

План спасения Америки будет реализовываться за счет раздувания госдолга до, как пишет The New York Times, «головокружительного» уровня. Сам Байден признает, что его план не обойдется дешево, но бездействие, по его мнению, будет стоить дороже. По данным Казначейства США, в 2020-м госдолг превысил $ 27 трлн — это заметно выше, чем ВВП страны.

Прогноз

Программу Байдена уже поддержала Торговая палата США — крупнейшая группа лоббистов американского бизнеса.

«Нам нужно победить коронавирус прежде, чем мы сможем восстановить экономику. Для этого потребуется ускорить процесс вакцинации. Мы с нетерпением ждем возможности поработать над деталями плана с новой администрацией и Конгрессом», — заявили представители палаты.

Анонс плана также заставил аналитиков Goldman Sachs пересмотреть свои прогнозы относительно будущего американской экономики, сообщает Reuters. Один из крупнейших инвестбанков мира ждет, что благодаря программе Байдена в 2021 году ВВП США вырастет на 6,6%.

«Значительное увеличение реальных доходов населения и расходов правительства означает более уверенный рост экономики», — пояснили аналитики Goldman Sachs.

Специалисты аналитического подразделения рейтингового агентства Moody’s настроены еще более оптимистично.

«Если предположить, что план Байдена на $ 1,9 трлн удастся полностью реализовать к марту, то рост реального ВВП подскочит до 7% по итогам первого квартала. В целом по 2021 году он может достичь 8%, что в два раза больше, чем можно было бы ждать без программы поддержки», — считают они.

В 2022-м меры стимулирования также позволят вырасти ВВП на дополнительные 4%. В Moody’s прогнозируют, что в нынешнем году американская экономика создаст 7,5 млн рабочих мест, в следующем — еще 2,5 млн. Это позволит восстановить рынок труда до предпандемийного состояния. То есть уровень безработицы вернется к 4−4,5%, а экономической активности — к 62,5%. Без плана Байдена, пишут аналитики агентства, восстановление длилось бы на год больше.

Федрезерв, как прогнозирует Moody’s, вернется к нормализации монетарной политики осенью 2023 года. К тому времени инфляция должна быть значительно выше целевого показателя в 2%, а инфляционные ожидания — еще выше. Процесс нормализации будет медленным, он продлится примерно до середины десятилетия.

По мнению аналитиков, глубокие политические разногласия в США и «тонкое, как бритва» большинство демократов в Сенате создают риски для принятия плана Байдена в полном объеме. Особенно уязвимо, сообщает рейтинговое агентство, выглядят прямые выплаты налогоплательщикам и поддержка для правительств штатов и местных властей — вместе эти статьи расходов составляют почти половину всей программы помощи. Но если объем поддержки урезать, экономика не сможет своевременно вернуться к состоянию полной занятости, предупреждают в Moody’s.

Наконец, там допускают, что в 2021 году Джо Байден может предложить дополнительную программу стимулирования, предполагающую увеличение госрасходов и рост налогов.

«Ожидаем, что она включит в себя инвестиции в инфраструктуру, наращивание трат на различные социальные программы и прибавку налогов для корпораций и зажиточных домохозяйств. Следующие несколько месяцев будут трудными, но ближайшие годы выглядят все более ярко. Пандемия сойдет на нет в середине 2021-го, когда большая часть американцев пройдет вакцинацию, а экономика быстро вернется в нормальное русло», — заключают аналитики Moody’s.