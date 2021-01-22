Для Байдена включают печатный станок: как США намерены гасить пандемию
Президент США Джо Байден пришел в Белый дом с планом. Стимулирующие меры, призванные вернуть Америку в допандемийную эру, обойдутся стране почти в $ 2 трлн — это больше, чем объем всей российской экономики в 2020 году. Если план Байдена реализуют полностью, темпы роста ВВП США в 2021-м удвоятся. Без программы поддержки ключевая экономика мира будет восстанавливаться на год дольше, указывают эксперты. Как США в очередной раз заливают кризис долларами, пишет Марат Селезнев в журнале «Профиль».
План по валу
На его реализацию нужно почти $ 2 трлн. Для сравнения: ВВП США в ушедшем году был больше $ 20 трлн, а ВВП России составил $ 1,5 трлн. План Байдена включает меры прямого экономического стимулирования. Так, в случае его одобрения Конгрессом американцы получат по $ 1,4 тыс. Кроме того, план предполагает повышение минимальной зарплаты до $ 15 в час. В последнее десятилетие порог стабильно держался на уровне $ 7,25 в час.
Предложения Джо Байдена также сулят финансовую поддержку госслужащим, семьям с детьми, заболевшим работникам, малому бизнесу. Часть средств пойдет непосредственно на борьбу с коронавирусом и вакцинацию населения.
План спасения Америки от последствий коронавируса — самый масштабный за всю историю. Администрация Барака Обамы тоже заливала финансовый кризис 2009 года деньгами. Но тогда спасение экономики обошлось в $ 800 млрд. При этом в 2020-м, еще в президентство Дональда Трампа, США потратили $ 2,9 трлн на различные стимулирующие меры, связанные с пандемией: $ 2 трлн в марте и еще $ 900 млрд в декабре.
Счет для Вашингтона
$ 1,9 трлн
общий объем помощи, из них:
$ 425 млрд
прямые выплаты налогоплательщикам, по $ 1,4 тыс. каждому
$ 350 млрд
поддержка для работников служб быстрого реагирования и других госслужащих, средства получат правительства штатов и местные власти
$ 290 млрд
пособия по безработице
$ 170 млрд
дополнительные средства на безопасное открытие школ и их дальнейшее функционирование
$ 160 млрд
финансирование мер, направленных непосредственно на борьбу с пандемией
$ 149 млрд
финансирование налоговых вычетов для семей с детьми
$ 84 млрд
финансирование оплачиваемого отпуска по болезни для пострадавших работников
$ 57 млрд
субсидирование программ медицинского страхования
$ 50 млрд
поддержка малого бизнеса
$ 38,4 млрд
финансирование организаций, предоставляющих услуги по уходу за детьми
$ 35 млрд
помощь для тех, кто рискует остаться без жилья
$ 20 млрд
помощь наиболее пострадавшим организациям в секторе общественного транспорта
$ 20 млрд
выплаты племенам индейцев на приобретение средств индивидуальной защиты
$ 20 млрд
выплаты ветеранам
$ 12 млрд
расширение финансирования программы продуктовых талонов
$ 6,8 млрд
средства на модернизацию федеральной инфраструктуры кибербезопасности
$ 3,7 млрд
финансирование программ лечения наркозависимости и поддержки психического здоровья
Источник: Moody’s Analytics
Контекст
Covid-19 унес жизни свыше 400 тыс. американцев. Заразились свыше 20 млн человек.
ФРС ожидает, что в 2020 году ВВП США упадет на 2,4% и вырастет на 4,2% в 2021-м. Безработица составит 6,7% и 5%, инфляция — 1,2% и 1,8% соответственно. Согласно прогнозу МВФ, американская экономика потеряет 4,3% в минувшем году и прибавит 3,1% в нынешнем.
По данным Министерства труда США, за первую неделю нового года американцы подали 1,15 млн заявок на получение пособия по безработице. По сравнению с предыдущей неделей показатель вырос на 25%. Кроме того, 284 тыс. заявлений подали те, кто в обычных условиях не может претендовать на пособие. Например, фрилансеры. В целом в декабре 2020-го Соединенные Штаты потеряли 140 тыс. рабочих мест.
В одном из своих выступлений Джо Байден посетовал и на угрозу голода среди малоимущих меньшинств. По его словам, каждая пятая чернокожая или латиноамериканская семья сообщает, что ей не хватает еды.
План спасения Америки будет реализовываться за счет раздувания госдолга до, как пишет The New York Times, «головокружительного» уровня. Сам Байден признает, что его план не обойдется дешево, но бездействие, по его мнению, будет стоить дороже. По данным Казначейства США, в 2020-м госдолг превысил $ 27 трлн — это заметно выше, чем ВВП страны.
Прогноз
Программу Байдена уже поддержала Торговая палата США — крупнейшая группа лоббистов американского бизнеса.
Анонс плана также заставил аналитиков Goldman Sachs пересмотреть свои прогнозы относительно будущего американской экономики, сообщает Reuters. Один из крупнейших инвестбанков мира ждет, что благодаря программе Байдена в 2021 году ВВП США вырастет на 6,6%.
Специалисты аналитического подразделения рейтингового агентства Moody’s настроены еще более оптимистично.
В 2022-м меры стимулирования также позволят вырасти ВВП на дополнительные 4%. В Moody’s прогнозируют, что в нынешнем году американская экономика создаст 7,5 млн рабочих мест, в следующем — еще 2,5 млн. Это позволит восстановить рынок труда до предпандемийного состояния. То есть уровень безработицы вернется к 4−4,5%, а экономической активности — к 62,5%. Без плана Байдена, пишут аналитики агентства, восстановление длилось бы на год больше.
Федрезерв, как прогнозирует Moody’s, вернется к нормализации монетарной политики осенью 2023 года. К тому времени инфляция должна быть значительно выше целевого показателя в 2%, а инфляционные ожидания — еще выше. Процесс нормализации будет медленным, он продлится примерно до середины десятилетия.
По мнению аналитиков, глубокие политические разногласия в США и «тонкое, как бритва» большинство демократов в Сенате создают риски для принятия плана Байдена в полном объеме. Особенно уязвимо, сообщает рейтинговое агентство, выглядят прямые выплаты налогоплательщикам и поддержка для правительств штатов и местных властей — вместе эти статьи расходов составляют почти половину всей программы помощи. Но если объем поддержки урезать, экономика не сможет своевременно вернуться к состоянию полной занятости, предупреждают в Moody’s.
Наконец, там допускают, что в 2021 году Джо Байден может предложить дополнительную программу стимулирования, предполагающую увеличение госрасходов и рост налогов.