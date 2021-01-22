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Джош Хартнетт и Тэмзин Эджертон стали родителями в третий раз

Джош Хартнетт и Тэмзин Эджертон стали родителями в третий раз

42-летний Джош Хартнетт и его 32-летняя возлюбленная Тэмзин Эджертон не пускают в свою личную жизнь журналистов: они не рассказывают о своей семье в беседах с журналистами и не публикуют в соцсетях милых совместных фото, подобно своим многочисленным коллегам по цеху. Поэтому и об очередном пополнении в семье Джоша и Тэмзин стало известно лишь благодаря неожиданному признанию Хартнетта во время недавней беседы с изданием Mr. Porter.


Тэмзин Эджертон и Джош Хартнетт

Отвечая на вопрос, чем именно Хартнетт больше всего гордится в жизни, он заявил, что своей семьей. При этом актер назвал себя "отцом троих детей", хотя ранее прессе было известно только о двоих детях Хартнетта и Эджертон.

Больше всего я горжусь тем, что я являюсь отцом троих детей, хорошими отношениями с возлюбленной и отличной семейной жизнью в целом. При этом я еще продолжаю сниматься, а мои персонажи с годами становятся только интереснее,

— рассказал Джош.


Третий ребенок пары, пол которого неизвестен, появился на свет чуть больше года назад, в конце 2019-го. При этом в прессе не появлялось слухов, что Эджертон и Хартнетт в третий раз готовятся стать родителями.


Напомним, что Джош и Тэмзин встречаются с 2012 года, но узами брака себя так и связали (или же просто скрыли и этот факт от журналистов). В 2015 году на свет появилась их старшая дочь, имя которой они до сих пор не афишируют, а в 2017-м родилась младшая (имя девочки также неизвестно). Джош настолько закрыт от прессы, что даже не имеет официальной страницы в инстаграме. Его возлюбленная Тэмзин, к слову, имеет свой микроблог и даже изредка публикует там снимки дочерей, однако не делится с подписчиками никакими подробностями семейной жизни.


Тэмзин Эджертон со старшей дочерью
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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