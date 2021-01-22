FarodiRoma: Навальный в капкане Запада

Вадим Карасев

Итальянское издание FarodiRoma опубликовало статью о том, как Запад по факту вышвырнул Алексея Навального обратно в Россию. У европейских политиков блогер вызывал лишь раздражение – будучи лишь орудием в руках кураторов, он оказался неспособен приносить пользу. Ruposters приводит полный перевод публикации.

В Германии вздохнули с облегчением, захлопнув дверь самолета в Москву - иначе и быть не может. Скандального русского оппозиционера-блогера Алексея Навального отправили на Родину "по собственному желанию". Было бы куда хуже для Берлина, если бы этот медицинский эмигрант, фактически скрывавшийся от полиции в своей стране, оставался в европейской юрисдикции, а "шеф станции" CAI ежедневно названивал в штаб-квартиру BND и Бундесвер с требованиями продолжать операцию "личный враг Путина в немецком плену". Теперь же фрау Меркель выразила самую глубокую из доступных ей "озабоченностей" в разговоре с Путиным, повесила трубку и, возможно, закурила - дело сделано.

Европейские политики счастливы от того, что сбагрили Навального обратно в Россию. Его действия и заявления подтвердили давно ставшее аксиомой утверждение о том, что он не политический субъект, а объект политики… точнее - ее слепое орудие. Даже его последний почти двухчасовой фильм о президенте России, который он разместил на своем канале в ютюбе из тюремной камеры, четко выдержан в рамках инструкций к медиаплану по созданию антипутинской пропаганды.

К счастью для Берлина кураторы проекта, вероятно, осознали, что беглый Навальный — не представляет никакой реальной пользы, как и другие российские эмигранты, вроде бизнесмена Ходорковского и шахматиста Каспарова. А вот в России он может стать идеальной политической жертвой, символом деспотии режима, хотя и блеклой их симуляцией.

Думается, Навальный и сам это понимает, но ему дали безапелляционную команду лететь в Россию - из разряда "Делай, что говорят и быстро!" Супруга Юлия – единственный человек, кто мог бы его отговорить, не стала этого делать во имя собственного политического будущего. Похоже, что она будет выдвигаться в Госдуму от Москвы, действуя по принципу "чем Навальному хуже, тем Юле лучше". Стратегия игры ва-банк.

Однако режиссеры этого увлекательного мьюзикла совершили ошибку в оценке русской ментальности, русского коллективного сознания и их культурного кода. Помните как Алексей опубликовал долгожданное сенсационное расследование под названием "Дело раскрыто. Я знаю всех, кто меня отравил"? Серьезный заголовок готовил нас к детективной истории. Впрочем, Навальный тогда оговорился, что материалы, которые легли в основу рассказанной им истории собрали и интерпретировали сотрудники изданий Bellingcat и The Insider при посильном участии Der Spiegel и CNN.

Из того фейк-муви следовало, что его неудачно отравили сверхсекретные агенты-киллеры. Не понятно, осознал Алексей или нет, но фактически вброшенный через него американскими спецслужбами пропагандистский контент дискредитировал "проект Навальный" в глазах европейских лидеров. Действительно, где это у русских видано, чтобы в течение 50 минут откровенного разговора на столь щепетильную тему (тем более с некими сотрудниками русских спецслужб) ни один человек, ни разу не произнес нецензурного слова? Как минимум нужно признать — или американское кино нам врет или в русских спецслужбах работают сплошные Джеймсы Бонды.

Если серьезно, то в России критиковать власть – это норма. Вполне естественное явление и даже обязательный атрибут их бытия, ставший излюбленной забавой широких масс не сегодня и даже не вчера. Однако весьма не короткая и очень насыщенная история России свидетельствует о том, что тот или иной политик может быть совершенно не мил народу, но до тех пор пока он отстаивает национальные интересы государства многое ему могут простить. Но если происходит предательство, если призывают к калечащим санкциям против собственной страны – нет тому поддержки народа, и нет тому пощады.