«Фортуну» поставили на самый короткий маршрут «Северного потока — 2»

Анастасия Иванова

Сегодня, 22 января, трубоукладочная баржа «Фортуна» прибыла на место достройки «Северного потока — 2» в датских водах Балтийского моря. Судно ставят на достройку нитки, на которой осталось уложить меньше всего труб — 47 километров в экономической зоне Дании. Трубоукладчик «Академик Черский» тем временем прошел по району достройки и продолжил путь в Висмар. Передвижение судов проекта вызывает повышенный интерес. Сегодня над трубоукладчиками и судами «Северного потока — 2» провел разведку патрульно-разведывательный самолет ВВС Польши.

Судно снабжения «Катунь» отбуксировало сегодня вечером баржу «Фортуна» к точке начала работ по достройке «Северного потока — 2» в датских водах. Об этом говорят данные навигационного портала Vesselfinder. К 19.00 трубоукладчик доставили к югу от острова Борнхольм, где начинается недостроенный участок газопровода. Баржа начнет сварку нитки, уложенной со стороны России.

Иллюстрация: vesselfinder.com.Иллюстрация: vesselfinder.com.

Место нахождения баржи указывает на то, что «Фортуна» приступит к укладке на самом коротком недостроенном маршруте. Его протяженность в датских водах составляет 47 километров. О таком варианте возобновления строительства говорит и карта в сообщении Датского морского ведомства, в котором регулятор указал, что возобновление работ планируется с 15 января. Информацию о новом графике работ подтвердили и в Датском энергетическом агентстве.









К точке работ вслед за баржей сразу следовало судно снабжения Vernie, которое шло из Мукрана, где находится база «Северного потока — 2». Возможно, оно доставило груз труб. Еще у немецкого порта находятся три российских судна снабжения, а из Калининграда следует «Юрий Топчев».

Технически «Фортуна» может укладывать 1−1,5 километра в сутки, и работы в датских водах могут занять несколько месяцев. Новый владелец баржи ООО «КВТ-Рус» стало на этой неделе первой компанией, в отношении которой США ввели санкции. Однако это микропредприятие, судя по его данным, и было создано, чтобы минимизировать риски и эффект ограничений.

По другой нитке необходимо уложить еще около 70 километров в датских водах. Очевидно, ее будет достраивать «Академик Черский». Однако трубоукладчик прошел сегодня район работ по пути из Калининграда и встал у острова Рюген в территориальных водах Германии. Он по-прежнему указывает по АИС путь на Висмар. Туда же следует судно снабжения «Артемис офшор», которое обслуживает «Академика Черского».

Судно пришло в мае из Находки. К концу сентября завершило модернизацию и в октябре прошло ходовые испытания. Однако в том же месяце Госдепартамент США ввел санкции к сертификаторам судов проекта и их оборудования и, очевидно, «Академик Черский» не успел пройти сертификацию. В строительстве он до сих пор не участвовал. Возможно, его поход в Висмар, где находится постоянная стоянка «Фортуны», неким образом связан с оформлением разрешений.

Как сообщало ИА Newstes, достройка газопровода из России в Германию вызывает сейчас повышенный интерес. Особенно со стороны противников проекта. Сегодня патрульно-разведывательный самолет ВВС Польши PZL M28B Bryza 1R провел разведку над трубоукладчиками и судами «Северного потока — 2», которые находились на недостроенном участке.