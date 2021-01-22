Глава МИД Армении приехал с неформальным визитом в Грузию

Влада Некрасова

Глава МИД Армении Ара Айвазян находится с неформальным визитом в Грузии, он уже встретился с грузинским коллегой Давидом Залкалиани.

В ходе неформальной встречи министры ИД Армении и Грузии обсудили добрососедские отношения между странами, повестку двустороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего углубления отношений.

В рамках визита также запланировано посещение села Цинандали (Телавский муниципалитет, Кахети).

Это первый визит Айвазяна в качестве главы армянской дипломатии в Грузию с момента назначения на пост 18 ноября 2020 года.