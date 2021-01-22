Глубина метанового моря на Титане превышает сто метров

Вадим Карасев

В ходе обработки информации, собранной зондом «Кассини» еще в 2014 году, ученые установили, что в центральной части наполненного жидким метаном моря Кракена на Титане глубина составляет не менее ста метров.

Исследование морей Титана зонд «Кассини» проводил с 2013 по 2017 год с помощью инструмента RADAR, способного измерять высоту объектов на поверхности спутника. По разнице во времени возвращения сигнала от поверхности жидкости и от дна определяет глубина морей и озер, а по количеству поглощенной энергии можно установить их состав.

Озера и моря Титана заполнены смесью жидких углеводородов, в первую очередь метана, пропана и этана. Встречаются также жидкие бутилен, аргон, азот, монооксид углерода и водород. Состав жидкостей зависит от температуры: на полюсах Титана концентрация пропана выше, а у экватора, где теплее, преобладает метан. На Титане насчитывают три моря: Кракена, Лигеи и Пунги, а также более тридцати крупных озер. Самое крупное из морей Титана — море Кракена — имеет площадь около 400 000 км², то есть больше, чем у Каспийского моря. В северной части моря Кракена имеется остров Майда размерами примерно 150 на 90 километров.

По словам одного из авторов нынешнего исследования Валерио Поджиали (Valerio Poggiali) из Корнельского центра астрофизики и планетологии, море Кракена вмещает до 80 % всей жидкости на поверхности Титана. В 2014 году прибор RADAR измерил глубину в заливе Морейи в северной части этого моря. Она составила 84 метра, тогда как в центральной части моря Кракена глубина еще больше и, по оценке исследователей, превышает сто метров. В море Кракена, как и в море Лигеи, преобладает метан. Эти два моря связаны через пролив Тревайза, названный в честь одного из героев фантастического цикла Айзека Азимова «Основание».

Полученные результаты опубликовал Journal of Geophysical Research: Planets.