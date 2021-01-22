Гороскоп майя: любовная совместимость

Вадим Карасев

Проверка любовной совместимости — это очень важный шаг, который многие почему-то пропускают. Эксперты рассказали о наилучшей и наихудшей совместимости в одном из самых точных гороскопов — гороскопе майя.

Всего гороскоп майя содержит 13 Знаков. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о том, каким характером обладают все 13 Знаков данного гороскопа. Теперь настало время узнать их совместимость друг с другом, чтобы вы смогли узнать, кто для вас лучшая вторая половинка, а кто худшая.

Олень (с 22 декабря по 20 января)

Наилучшая совместимость у Знака Оленя — со Знаками Гремучей Змеи и Черепахи. Люди Знака Оленя очень сильны ментально, поэтому с данными людьми им очень просто находить общий язык. Змее и Черепахе нравится черпать вдохновение в общении с Оленем. Наихудшая совместимость — со скрытными Совами.

Обезьяна (с 21 января по 19 февраля)

Это одни из самых харизматичных и энергичных людей, поэтому выделить какой-то полностью несовместимый знак достаточно сложно. Зато можно точно сказать, что рядом с неординарными Попугаями и жизнелюбивыми Кабанами они смогут создать невероятно крепкий союз на долгие годы.

Ягуар (с 20 февраля по 20 марта)

Ягуары — это люди-одиночки, у которых нет особого желания общаться с экстравертами. Им нужен кто-то, очень похожий на них. Во-первых, это осторожные Черепахи, а во-вторых, это столь же скрытные и осторожные Совы. Труднее всего будет ужиться Ягуару с болтливой Белкой.

Белка (с 21 марта по 20 апреля)

Белкам точно не понравится союз с Ягуаром, который доводит дела до конца и проявляет осторожность там, где Белка продолжает рисковать. Диссонанс в таком союзе обеспечен. Не будет проблем у Белки с Гремучей Змеей, которая тоже любит авантюры. Также Белкам хорошо с Летучими Мышами, которые дополняют их и принимают их недостатки.

Гремучая Змея (с 21 апреля по 21 мая)

Это трудолюбивые люди, которые стремятся к успеху любыми способами. Им будет хорошо рядом с Оленями, которые тоже не прочь ставить грандиозные цели и достигать их вместе. Также Гремучей Змее комфортно рядом с позитивной Белкой. Не сулит ничего хорошего союз с любителями наслаждений — Кабанами.

Черепаха (с 22 мая по 21 июня)

Черепахи отлично поладят с Оленями и Ягуарами — очень похожими и целеустремленными людьми, которые прекрасно совместимы с ними почти во всех аспектах. Самый слабый союз будет с независимым и бескомпромиссным Скорпионом.

Скорпион (с 22 июня по 23 июля)

Скорпионы никак не смогут ужиться с Черепахами. Эти люди словно из разных Вселенных. Зато с Обезьянами, Пернатыми Змеями и Лягушками построить крепкие отношения будет довольно просто. Гороскоп Майя говорит о том, что они смогут найти общий язык и дать друг другу независимость, свободу.

Сова (с 24 июля по 23 августа)

Совы не привыкли смотреть в прошлое, поэтому им будет крайне некомфортно с Оленями, которые не прочь порой погрязнуть в воспоминаниях. Лучше всего Совы совместимы с людьми их же Знака и с Летучей Мышью.

Пернатая Змея (с 24 августа по 23 сентября)

Люди данного Знака идеально совместимы с Кабанами и Скорпионами. Эти люди могут создавать как прочную любовную связь, так и дружескую, партнерскую. Пернатые Змеи не смогут ужиться с Обезьянами, поскольку Обезьяны не любят затворников, а Пернатые Змеи — экстравертов.

Попугай (с 24 сентября по 23 октября)

Попугаи не любят людей своего Знака и Оленей, но обожают Пернатых Змей и Лягушек. В принципе, Попугаи могут ужиться с кем угодно под одной крышей, но в длительных отношениях все меняется кардинальным образом.

Лягушка (с 24 октября по 22 ноября)

Скорпионы и Попугаи для Лягушек являются источниками вдохновения и жизненных сил. Эти люди очень хорошо уживаются вместе и могут покорить любые вершины. Есть и те, кто сильно тянет Лягушек на дно. Это Попугаи, которые часто полагаются на интуицию и чистое везение.

Летучая Мышь (с 23 ноября по 30 ноября)

Совы и Белки — это идеальная пара для Летучей Мыши. Первые — такие же мудрые и спокойные, а вторые всегда готовы прийти на помощь. Еще Летучую Мышь подкупает искренность Белки. Попугаи этого им дать не могут, поэтому с ними отношения не продлятся долго.

Кабан (с 1 декабря по 21 декабря)

Гремучая Змея не сможет подарить Кабанам счастье, ровно как и наоборот. Противоположная ситуация у Кабанов с Обезьянами и Пернатыми Змеями. Эти люди очень легко смогут принимать Кабанов такими, какие они есть, — яркими, ненасытными, динамичными и неординарными.