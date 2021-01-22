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Гражданам Великобритании могут запретить въезд в страны ЕС

Гражданам Великобритании могут запретить въезд в страны ЕС
Власти государств Европейского союза могут запретить пересекать границы гражданам Великобритании. Также говорят о вероятном прекращении всех пассажирских транспортных связей со страной, передает газета The Times.

"Там, где государства-участники Евросоюза действуют для защиты здоровья населения, они могут свободно вводить временные запреты на перевозку пассажиров и въезд из стран с высоким уровнем распространения коронавируса", — говорится в предложении, доступным The Times.

Канцлер Германии Ангела Меркель такое решение поддержала и сейчас его рассматривают в ЕС. Почти со 100%-й вероятностью его примут, отмечает The Times.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 04:00 по Киеву число инфицированных COVID-19 в Великобритании с начала пандемии превысило 3,5 млн, число скончавшихся от связанной с коронавирусом заболеваний приближается к 93,5 тыс. При этом, темпы роста числа заболевших и летальных исходов быстро растут.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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