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Григорий-летоуказатель 23 января: как узнать, каким будет лето 2021 года

Григорий-летоуказатель 23 января: как узнать, каким будет лето 2021 года

В народных традициях существует огромное количество праздников, так или иначе связанных с природой. В 2021 году узнать о том, каким будет грядущее лето, помогут народные приметы в день праздника Григория-летоуказателя.


Народный праздник назван так в честь памяти священнослужителя и епископа Нисского Григория. В этот день наши предки наблюдали за погодой, а также соблюдали обычаи праздничного дня, чтобы привлечь в жизнь позитивные события. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о приметах древности, чтобы быть заранее готовыми к лету.

Праздничные традиции на Григория-летоуказателя

В праздничный день соблюдают главный запрет: никому не жалуются и не плачутся. Считается, что Григорий может покарать того человека, который ропщет на свою судьбу и не предпринимает попыток справиться с проблемами собственными силами.

В день Григория-летоуказателя обязательно заговаривали зерно и проводили ритуалы на богатый урожай. С зерном обращались бережно, чтобы оно впитало любовь и заботу, а осенью одарило богатым урожаем.

Поверье гласит, что в день праздника 23 января не следует есть мяса, чтобы не заболеть. Опасались в это время выбрасывать мусор из дома, веря, что вместе с ним дом покидает счастье.


В этот день принято проводить обряды, направленные на привлечение финансового благополучия. Сделать это можно и в 2021 году, взяв на заметку проверенные ритуалы или заговоры.

Приметы на летнюю погоду 23 января


Лето будет холодным и дождливым, если на стогах сена много инея.
Южный ветер на Григория-летоуказателя сулит много дождей в летнюю пору.
Ясная погода и сухие сугробы указывают на то, что лето будет засушливым и жарким.
Обилие снега 23 января свидетельствует о том, что лето будет урожайным, богатым на сенокос и дары леса.
В день праздника сосульки начали таять — лето придет теплое и вовремя.
Безоблачное небо на праздник сулит раннюю весну, но позднее лето, а также сухую продолжительную осень.
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По материалам: dailyhoro.ru

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