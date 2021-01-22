И всё-таки, у неё есть недостатки

Влада Некрасова

Морковь относится к полезным и питательным продуктам питания.

Полезные свойства моркови на организм человека

Содержание большого количества витаминов: группа В, К, РР, С, Е.В составе содержится бета-каротин. Данное соединение является предшественником ретинола, в организме человека трансформируется в витамин А. Он полезен для женщин, укрепляет сетчатку глаз. Показан для приема людям, которые имеют патологию со стороны системы зрения: близорукость, дальнозоркость, блефарит, ночную слепоту, быструю утомляемость. Употребление продукта позволяет уменьшить симптомы. Морковь является отличной профилактикой развития офтальмологических заболеваний. Благодаря содержанию витамина А, происходит улучшение состояния кожи и слизистых оболочек.Сбалансированный состав нутриентов: белки – 1,3 г, жиры – 0,1 г, углеводы – 6,9 г. Она имеет минимальную калорийность – 35 ккал на 100 грамм продукта. Поэтому показана людям, которые имеют избыточный вес и ожирение.Большое количество микроэлементов: железо, йод, фосфор, кобальт, медь, магний, цинк, йод, фтор, никель, хром, калий и натрий. Совместно с наличием пищевых волокон, продукт имеет желчегонные и мочегонные эффекты.Содержание эфирных масел. Они отвечают за специфический запах продукта и оказывают полезные свойства.Укрепление десен. Морковь в сыром виде является достаточно твердой пищей. При ее употреблении происходит укрепление жевательного аппарата и улучшается общее состояние десен.Морковный сок и блюда из моркови используются при заболеваниях: почек, сердца и сосудов, гиповитаминозе А, полиартрите, авитаминозе А, желудке, анемии, нарушении обмена минеральных соединений.Употребление отварной моркови и пюре из продукта рекомендуется людям, которые страдают колитом.Антимикробные свойства. Это обеспечивается наличием фитонцидов. Уменьшается дисбактериоз кишечника. При длительном же6вании продукта, снижается содержание вредных микроорганизмов в ротовой полости.Применяется в лечении нефритов и онкологических процессов различной локализации.Используется в лечении гайморитов и ринитов. Морковный сок закапывается в носовую полость.Используется в рационе больных сахарным диабетом. Несмотря на высокое содержание углеводов, морковь является витаминным продуктов и рекомендуется к употреблению людям с патологией углеводного обмена.Влияет на пищеварение, улучшает аппетит, стимулирует работу желудка.Для более быстрого усвоения витамина А, рекомендуется употреблять морковь вместе с растительным маслом и сметаной.Позволяет укреплять иммунную систему, помогает в борьбе с вирусными и бактериальными заболеваниями.Снижает риск образования камней в почках.Является дезинтоксикационным продуктом питания, выводит токсины и шлаки из организма.





Вредные свойства моркови на организм человека

Благодаря содержанию эфирных масел, морковь в сыром виде не рекомендуется употреблять людям с обострением воспалительных и язвенных заболеваний пищеварительной системы.Противопоказана к употреблению при обострении панкреатита.Может вызывать аллергические реакции.