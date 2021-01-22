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И всё-таки, у неё есть недостатки

И всё-таки, у неё есть недостатки

Морковь относится к полезным и питательным продуктам питания.

Полезные свойства моркови на организм человека


Содержание большого количества витаминов: группа В, К, РР, С, Е.
В составе содержится бета-каротин. Данное соединение является предшественником ретинола, в организме человека трансформируется в витамин А. Он полезен для женщин, укрепляет сетчатку глаз. Показан для приема людям, которые имеют патологию со стороны системы зрения: близорукость, дальнозоркость, блефарит, ночную слепоту, быструю утомляемость. Употребление продукта позволяет уменьшить симптомы. Морковь является отличной профилактикой развития офтальмологических заболеваний. Благодаря содержанию витамина А, происходит улучшение состояния кожи и слизистых оболочек.
Сбалансированный состав нутриентов: белки – 1,3 г, жиры – 0,1 г, углеводы – 6,9 г. Она имеет минимальную калорийность – 35 ккал на 100 грамм продукта. Поэтому показана людям, которые имеют избыточный вес и ожирение.
Большое количество микроэлементов: железо, йод, фосфор, кобальт, медь, магний, цинк, йод, фтор, никель, хром, калий и натрий. Совместно с наличием пищевых волокон, продукт имеет желчегонные и мочегонные эффекты.
Содержание эфирных масел. Они отвечают за специфический запах продукта и оказывают полезные свойства.
Укрепление десен. Морковь в сыром виде является достаточно твердой пищей. При ее употреблении происходит укрепление жевательного аппарата и улучшается общее состояние десен.
Морковный сок и блюда из моркови используются при заболеваниях: почек, сердца и сосудов, гиповитаминозе А, полиартрите, авитаминозе А, желудке, анемии, нарушении обмена минеральных соединений.
Употребление отварной моркови и пюре из продукта рекомендуется людям, которые страдают колитом.
Антимикробные свойства. Это обеспечивается наличием фитонцидов. Уменьшается дисбактериоз кишечника. При длительном же6вании продукта, снижается содержание вредных микроорганизмов в ротовой полости.
Применяется в лечении нефритов и онкологических процессов различной локализации.
Используется в лечении гайморитов и ринитов. Морковный сок закапывается в носовую полость.
Используется в рационе больных сахарным диабетом. Несмотря на высокое содержание углеводов, морковь является витаминным продуктов и рекомендуется к употреблению людям с патологией углеводного обмена.
Влияет на пищеварение, улучшает аппетит, стимулирует работу желудка.
Для более быстрого усвоения витамина А, рекомендуется употреблять морковь вместе с растительным маслом и сметаной.
Позволяет укреплять иммунную систему, помогает в борьбе с вирусными и бактериальными заболеваниями.
Снижает риск образования камней в почках.
Является дезинтоксикационным продуктом питания, выводит токсины и шлаки из организма.


Вредные свойства моркови на организм человека


Благодаря содержанию эфирных масел, морковь в сыром виде не рекомендуется употреблять людям с обострением воспалительных и язвенных заболеваний пищеварительной системы.
Противопоказана к употреблению при обострении панкреатита.
Может вызывать аллергические реакции.
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По материалам: planktons

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