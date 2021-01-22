Иностранцев хотят лишать не положенных пенсий быстрее

Анастасия Иванова

Пенсионный фонд России предлагают наделить правом получать сведения об аннулировании вида на жительство из единого федерального регистра сведений о населении. После чего иностранцу перестанут выплачивать страховую и накопительную пенсии. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в январе.

Согласно новому документу, пенсии иностранцу перестанут выплачивать сразу при поступлении в Пенсионный фонд сведений об истечении срока действия удостоверения беженца. Выплаты не будут начислять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получены соответствующие данные.

Предполагается, что единый федеральный информационный регистр сведений о населении в России заработает с 1 января 2023 года. Отметим, что в настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, имеют право на страховую пенсию наравне с россиянами. Для её получения им нужно предоставить в ПФР документ о действительном виде на жительство.

По каким основаниям иностранцам назначают российскую пенсию

Когда же документ аннулируют, выплата пенсии должна прекращаться. Однако сведения об аннулировании не всегда доходят до ПФР. Таким образом складывается ситуация, когда человек по-прежнему может получать пенсию, хотя фактически она ему уже не положена. Согласно пояснительной записке к законопроекту, эти меры должны усилить осуществление контроля за целевым расходованием средств бюджета Пенсионного фонда России.

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