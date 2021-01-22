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Иван Гуттерман музыкальное открытие наступившего года

Иван Гуттерман молодой современный музыкант, взлетевший на волне популярности в самом начале 2021 года. Его конек музыкальные произведения в стиле поп. И хотя армия поклонников очень быстро растет, Иван не дает громких интервью популярным изданиям и пока не собирает на своих выступлениях заполненные до отказа концертные залы. Верная ему аудитория находится в сети интернет, и Иван считает, что это выгодно и очень перспективно.

 

Буквально на днях вышел сингл Ивана Гуттермана «Ты одна такая», в основу которого легли личные душевные переживания исполнителя. Критики отметили, что музыка содержит отличные варианты аранжировок и удачное сочетание стилей. Известно, что сингл «Ты одна такая» войдет в дебютный альбом «Твои слезы как розы».

Сначала может показаться, что сингл просто удачная музыкальная композиция, чувственная и душевная. Но аранжировки и особенности звучания выдают настоящий талант автора и делают сингл отличающимся от похожих песен лирического жанра. Новинка Ивана Гуттермана это часть жизни, прожитая им самим, поэтому на первый ряд выходят мысли, чувства, душевные переживания автора. Сингл «Ты одна такая» был записан при поддержке и участии «F-EX Records».

Напомним, что небольшой отрывок видео, размещенный во ВКонтакте, буквально за несколько дней набрал более миллиона просмотров.

Музыку данного исполнителя вы можете послушать по ссылке https://nda.promo/112712C/

# Шоу-бизнес

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