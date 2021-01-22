Эксперты ЭИСИ обсудили кризиса в США для России и мира
На площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" 21 января состоялся круглый стол "Политический кризис в США: уроки для мира и России". Специалисты Экспертного института социальных исследований обсуждали итоги "грязной" кампании, окончившейся победой Джо Байдена.
По словам главы Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, кампания сопровождалась беспредентным уровнем фальсификаций.
"Несмотря на то, что политические элиты США в целом согласились с результатами выборов, для существенной части американских граждан подобный путь достижения политического лидерства остался неприемлемым – по приведенным данным социологических опросов, 70% избирателей республиканской партии не верят в то, что выборы можно назвать свободными и справедливыми", – указал он.
В свою очередь политолог Борис Межуев отметил, что США испытывают кризис доверия общества к политическим элитам – свидетельством этого является широкая распространенность конспирологических теорий заговора (речь о QAnon, в которую верит каждый четвертый американец).
Как сообщается на сайте ЭИСИ, перед участниками мероприятия выступал также президент фонда "Свершение" Никита Куркин – он предположил, что США продолжат тактику цензуры в соцсетях и использования IT-компаний для продвижений американских идей в мире. Наконец, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев указал на широкий общественный раскол в США.