Эксперты ЭИСИ обсудили кризиса в США для России и мира

Вадим Карасев

На площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" 21 января состоялся круглый стол "Политический кризис в США: уроки для мира и России". Специалисты Экспертного института социальных исследований обсуждали итоги "грязной" кампании, окончившейся победой Джо Байдена.

По словам главы Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максима Григорьева, кампания сопровождалась беспредентным уровнем фальсификаций.

"Несмотря на то, что политические элиты США в целом согласились с результатами выборов, для существенной части американских граждан подобный путь достижения политического лидерства остался неприемлемым – по приведенным данным социологических опросов, 70% избирателей республиканской партии не верят в то, что выборы можно назвать свободными и справедливыми", – указал он.

В свою очередь политолог Борис Межуев отметил, что США испытывают кризис доверия общества к политическим элитам – свидетельством этого является широкая распространенность конспирологических теорий заговора (речь о QAnon, в которую верит каждый четвертый американец).

Между ними произошло столкновение, в результате которого теперь ни одна сторона не может толерантно относиться к другой. Рушится внутреннее единство нации, потерян ценностный консенсус. У граждан больше нет ощущения, что партии объединены единым мировоззрением, общим национальным патриотизмом. А в таких обстоятельствах перестают работать привычные механизмы урегулирования конфликтов, в том числе через выборы или судебные инстанции. Все они утрачивают доверие.

Как сообщается на сайте ЭИСИ, перед участниками мероприятия выступал также президент фонда "Свершение" Никита Куркин – он предположил, что США продолжат тактику цензуры в соцсетях и использования IT-компаний для продвижений американских идей в мире. Наконец, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев указал на широкий общественный раскол в США.

В этих условиях нам следует готовиться к тому, что, как сказано в недавней статье Майкла Макфола, Россию будут не просто сдерживать, но и активно вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Будут попытки создать искусственный раскол между властью и обществом, активизировать работу по повышению лояльности россиян к западной идеологии через формально неполитические гуманитарные проекты. Нам нужно будет это учитывать и обеспечивать эффективное отражение попыток такого вмешательства