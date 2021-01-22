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Эксперты высказали прогнозы по срокам достройки «Северного потока — 2»

Эксперты высказали прогнозы по срокам достройки «Северного потока — 2»

Новые санкции США, а также угрозы Европарламента в отношении «Северного потока — 2» не приведут к срыву его строительства, считают опрошенные «Известиями» политики и эксперты.

Аналитики прогнозируют, что газопровод будет достроен в 2021 году, но из-за политики США начало первых поставок газа может быть отложено на неопределенный срок. Это самый негативный сценарий, отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Более реалистичная версия — сохранение властями Германии твердой позиции в отношении скорейшего завершения проекта, считает она. В этом случае газопровод будет запущен в эксплуатацию осенью или ближе к концу 2021 года.

Чисто технически проект можно завершить в I полугодии 2021-го, отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В Еврокомиссии сообщили, что без согласия Германии отказ от проекта невозможен. Немецкие же депутаты сегодня настаивают: завершение газопровода является вопросом энергетической безопасности ФРГ.

21 января Европарламент принял резолюцию в связи с арестом российского блогера Алексея Навального. В документе депутаты потребовали от Брюсселя «критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических платформах и по таким проектам, как „Северный поток — 2“, завершение которого ЕС должен немедленно прекратить». Документ носит рекомендательный характер.

19 января, администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против российских судов, участвующих в строительстве газопровода. В список попал трубоукладчик «Фортуна» и его зарегистрированный собственник — компания «КВТ-РУС».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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