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Эпидемиолог усомнился, что вакцинация от COVID-19 откроет границы

Эпидемиолог усомнился, что вакцинация от COVID-19 откроет границы

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор» в пятницу усомнился в том, что вакцинация откроет границы государств.

«Я не отличался бы таким оптимизмом, что это (вакцинация) откроет нам границы», — сказал эксперт.

Горелов отметил, что ученые не выработали единой стратегии по эффективности COVID-паспортов, так как нет ответа на вопрос, сколько сохраняется поствакцинальный иммунитет.

«С одной стороны, мы можем сказать, что вакцина защищает, а с другой стороны, вы едете в Великобританию, где новый штамм. Поэтому не выработана единая стратегия учеными для того, чтобы решить вопрос, даст что-то этот паспорт или не даст», — сказал он.

В Кремле не обсуждают вопрос о праве выезда за границу с «ковидным паспортом»


В среду представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что в настоящее время ВОЗ не рекомендует вводить паспорта вакцинации для путешественников из-за недостаточного количества прививок в мире. Кроме того, по ее словам, вакцина предупреждает тяжёлое протекание заболевания и облегчает работу систем здравоохранения, однако нужны популяционные исследования.

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По материалам: pnp.ru

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