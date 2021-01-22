Как без вреда почистить шубы и меховые изделия в домашних условиях. Правила и предостережения

Лидия Мартынова

Шуба и другие изделия из меха имеют ценный вещи из шкур пушистых животных. Для поддержания первозданного внешнего вида, чтобы сохранить хорошо выделанную мездру и мех, необходимо знать, как регулярно ухаживать и чисть скорняжные изделия. Шуба может быть красивой, шелковистой не только при использовании дорогостоящих услуг химчистки, но и при бюджетном уходе в домашних условиях.

Основные правила чистки

Поддерживать красоту шуб и меховых изделий используя средства просто, но надо соблюдать рекомендации по правилам чистки на дому.

Изделие с аккуратно расправленными складками, мехом вверх перед чисткой размещают на ровной поверхности, покрытой белым материалом.Чистку проводят в дневное время суток, под естественным освещением когда лучше заметны проблемные места.Химические или резко пахнувшие вещества применяют с соблюдением мер первичной безопасности при открытых окнах или на свежем воздухе. Для работы используют перчатки от ожогов и респираторы для защиты и от вредных паров.Используя новые, ранее не применяемые для чистки средства, предварительно их тестируют нанося на изделия в малозаметных или изнаночных местах. Это поможет проверить на сколько они без вредны для меха.Чистку шуб и изделий с длинным ворсом чистят, соблюдая направление и рост волосков, и наоборот за коротким мехом ухаживают против ворса.При попадании на вещь пятен от кофе и чая, следует срочно протереть места загрязнений хорошо смоченной в холодной воде губкой.Сушить и проветривать меховые изделия лучше летом в тени на свежем воздухе, уберегая от прямых солнечных лучей и сквозняков. Промокшие вещи можно сушить в сухом помещении по дальше от горячих отопительных устройств.Наносить чистящее средство на мех лучше с использованием кусочка поролона или при помощи зубной щетки с мягкими щетинками.





Основные предостережения

Натуральные шубы и изделия из меха можно легко испортить, не соблюдая некоторые предостережения и запреты.

Категорические нельзя пытаться загладить или отпарить при помощи утюга торчащие, деформированные ворсинки.Батарея отопления, тем более открытый огонь камина огня губительны для скорняжных изделий и портят, коробят кожу меха. Также не подходит применять фен для ускорения сушки.Любая стирка меховых изделий с применением порошков и гелей не допустима.Расчесывать мех рекомендуется легкими движениями не допуская вырывание волосков щетками или при использовании пылесоса.

Простые знания правил и предостережений при чистке шуб и меховых изделий в домашних условиях помогут не только качественно поддерживать их шикарный естественный вид, но убережет от нечаянной порчи меха и кожи при неправильном уходе.