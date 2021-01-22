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Казашка стала и.о. шефа протокола в США

Казашка стала и.о. шефа протокола в США

Уроженка Казахстана Асель Робертс (в девичестве Толенова) приступила к исполнению обязанностей шефа протокола США. Об этом сообщается на сайте американского Госдепа.

«Асель К. Робертс вступила в должность исполняющей обязанности начальника протокола США 20 января 2021 года. Обладая более чем 15-летним опытом работы в канцелярии начальника протокола, в последнее время она занимала должность старшего советника. Г-жа Робертс окончила Школу дипломатической службы им. Эдмунда Уолша Джорджтаунского университета со степенью бакалавра наук в области международного права и организаций. Она говорит на русском, казахском и японском языках», — говорится в официальном сообщении.

По данным казахстанских источников, Асель Толенова родилась в 1976 году в Алма-Атинской области (по другим данным, в Алма-Ате) Казахстана. В 1993 году она поступила в Джорджтаунский университет. Асель замужем за Шоном Робертсом. Как сообщает Orda.kz, Шон Робертс работает доцентом и директором кафедры исследований международного развития в университете Джорджа Вашингтона. Его исследования в основном фокусируются на Центральной Азии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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